Wohnen und Einkaufen: Wie sich die Frauentorstraße wandelt

Plus Historische Häuser, kleine Geschäfte, aber auch Leerstände – die Augsburger Frauentorstraße ist im Wandel. Einkäufer und Bewohner erzählen vom besonderen Reiz.

Das Mozarthaus ist eine Pokémon-Arena. Das sagt Wolfgang Klüver ohne von seinem Tablet aufzublicken. Gegenüber des Rewe City in der Frauentorstraße lehnt der 68-Jährige an einem Straßenschild und versucht, eine computeranimierte Figur des Spiels zu fangen, wo ein paar Meter weiter 1719 der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart geboren wurde. Dass sich von der Zeit Wolfang Mozarts bis zur Gegenwart Wolfgang Klüvers viel getan hat, ist klar. Doch man muss keine 300 Jahre zurückblicken, um den Wandel im Viertel zu spüren.

Anwohner und Einzelhändler berichten, was sich in den vergangenen Jahren verändert hat in der Frauentorstraße, die sich durch das Domviertel in der Innenstadt schlängelt. Wie zufrieden sie sind mit dem Angebot. Und auch ein großes Wohnbauprojekt steht vor dem Abschluss.

Es gibt Leerstände, doch tot ist die Frauentorstraße nicht

Klüver, der unter seiner schwarzen Baskenmütze eine dunkel gerahmte Brille und weißen Kinnbart trägt, wohnt seit sechs Jahren hier. Er findet die Infrastruktur gut. Einen Metzger, einen Bäcker und eine Apotheke gebe es, sagt der gebürtige Lübecker. Schade findet er, dass sich beim denkmalgeschützten Haus „Hohes Meer“ nichts tut und es viele Leerstände gibt.

Zum Beispiel auf Höhe der Karmelitengasse. Das Puppen- und Teddyfachgeschäft der Familie Haschler musste hier 2016 ausziehen, da das Haus verkauft wurde. „Sie finden uns jetzt Auf dem Kreuz 10“ steht noch immer auf einem gelben Zettel, der im leeren Schaufenster hängt. Auf der anderen Straßenseite blickt man auf die leere Theke der ehemaligen Lechbäck-Filiale. Weitere Leerstände folgen, schlendert man vom Dom Richtung Fischertor (dort dann offiziell in der Straße Am Fischertor). Doch tot ist der Straßenzug nicht.

Auf 500 Metern gibt es etliche Geschäfte, darunter ein Copy Shop, ein Jeansspezialist, ein Hutsalon, ein Reisebüro, ein Optiker, ein Friseur, ein Laden für Wohnen und Design und viel Gastronomie. Dass das neue Café im Kolpinghaus nun nach vorne offen sei, belebe auch, sagt Wolfgang Klüver, der als Professor für Informatik an der Fachhochschule tätig war.

Während er erzählt, fahren Autos und Lieferwagen vorbei und dreimal die Straßenbahn. Scharen von Schülern verschwinden im Supermarkt, Fußgänger kreuzen und Fahrradfahrer lenken ihre Räder seitlich der Tramschienen entlang.

In den Hutsalon kommen Stammkunden und Touristen

Betritt man den Hutsalon am Dom, kriegt man davon nichts mit. Es ist ruhig an diesem Vormittag im Geschäft von Anneliese Hartung, das bald sein 100-jähriges Bestehen feiert. „Früher waren hier viel mehr Einzelhändler“, sagt ihr Mann Hans-Georg. Im Friseursalon gegenüber sei ein Fotograf gewesen, im Laden daneben eine Reinigung, jetzt eine Fahrschule. Die bringe keine Laufkundschaft. „Die Straße könnte besser belebt sein“, findet seine Frau. Vor allem samstags liefen wenige vorbei.

Beklagen könnten sie sich aber nicht. Es kommen Stammkunden aus ganz Deutschland und Touristen, zum Beispiel aus Japan, die den Handwerkerweg gehen oder das Mozarthaus besuchen. Und Auftragsarbeiten erhält die Hutmacherin. Doch ein Traditionsgeschäft wie das der Hartungs, beide 85 Jahre alt, ist selten geworden. „Wir sterben hier ja aus, wir haben Methusalem-Alter“, sagt Hans-Georg Hartung und Anneliese lacht. Viele Leerstände gebe es, aber „die Herrschaften hier in der Straße sind eben älter geworden.“

Anneliese und Hans- Georg Hartung vom Hutsalon am Dom. Bild: Michael Hochgemuth

50 Meter weiter hat Vincenza Bergamo ihren italienischen Feinkost-Laden geschlossen. Die 67-Jährige und ihr 72-jähriger Mann gehen in Rente. 35 Jahre lang führten sie das Geschäft in Augsburg, fünf davon in der Frauentorstraße. Zufrieden seien sie hier gewesen. Doch nun ist Schluss mit der Feinkost. Leer werde der Laden aber nicht bleiben, verrät sie.

"Für mich ist das eine Einkaufsstraße"

Anwohnerin Eva Ender kommt gerade aus dem Rewe City. „Das ist für uns schon ein Highlight, dass wir jetzt hier so einen Laden haben“, sagt die ältere Dame und rückt ihre Einkaufstasche im Fahrradkorb zurecht. Seit 15 Jahren lebe sie hier, das Viertel habe sich gut entwickelt, sei „bissl aufgehübscht worden“. Die Fassaden finde sie sehr schön.

Hannelore Schilder auch. Wenn abends alles beleuchtet sei, fühle sie sich wie in einer mittelalterlichen, romantischen Straße. Hier, wo sich pastellfarbene Häuser mit Spitzdächern aneinanderreihen. Wo sie seit 25 Jahren wohnt. „Für mich ist das eine Einkaufsstraße“, sagt die 64-jährige Buchhändlerin, die in der Metzgerei Sandbichler gerade um Semmeln bittet. „Hier ist alles geboten, besser geht’s nicht.“ Klar, Läden machten auf und zu, aber Wechsel gebe es immer. Verkäuferin Marina Sandbichler nickt: „Früher hatten wir eher ältere Kundschaft, jetzt kommen viele junge Leute, Familien und Studenten.“ Auch der neue Supermarkt sei gut. „Viele die zum Rewe gehen, kommen danach noch zu uns.“ Seit 22 Jahren lebt sie hier, über der Metzgerei, die einst ihr gehörte und nun ihrer Nichte. Die Frauentorstraße sei „super“. Deshalb seien die Wohnungen teurer geworden und die Mieten gestiegen.

Marina Sandbichler (links) in der Metzgerei Sandbichler mit Kundin Hannelore Schilder. Bild: Stephanie Lorenz

Gleich ums Eck, in der Georgenstraße, errichtet die Firma Klaus Wohnbau auf dem ehemaligen Gelände der Kerzenfabrik Miller derzeit 66 Eigentumswohnungen und drei Stadthäuser. Käufer zahlen in dieser zentralen Lage im Schnitt etwa 5900 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das teilt Geschäftsführer Manfred Ruhdorfer mit. Die Miete liege zwischen zwölf Euro und 14,50 Euro pro Quadratmeter. Dreiviertel aller Wohnungen im ersten Bauabschnitt seien verkauft, die ersten bereits eingezogen. Gegen Ende des Sommers werde voraussichtlich das Gerüst des zweiten Bauabschnitts weg sein, etwa Anfang November sei alles fertig. Die Häuser mit ihren steilen Dächern reihen sich in die umgebende Bebauung des Georgviertels ein. Etwa 170 neue Bewohner kommen laut Ruhdorfer hinzu - und für die Händler der Frauentorstraße vielleicht neue Kunden.

In unserem neuen Podcast "Augsburg, meine Stadt" hören Sie, wie sich Einzelhandel und Gastronomie in Augsburg entwickeln: