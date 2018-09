vor 48 Min.

Zehn Klaviere laden ein: Spiel mit, Augsburg!

Zehn Straßenklaviere stehen seit Freitag an verschiedenen Standorten in Augsburg. Schon im vergangenen Jahr kam die Aktion gut an.

Bei "Play me, I'm Yours" werden die Bürger wieder ans Klavier gebeten. Zehn Instrumente stehen in der Stadt.

Es ist wieder soweit: Zehn Klaviere stehen seit Freitag im Augsburger Stadtgebiet verteilt. Sie sind Teil des Kunst- und Kulturprojekts „Play me, I’m yours“, das dieses Jahr zum zweiten Mal in Augsburg stattfindet. Idee des Projekts ist es, Menschen zu verbinden, sie zum Kommunizieren zu ermutigen und die Dynamik eines Ortes zu verändern.

Die Klaviere sind keine gewöhnlichen Instrumente, sie wurden von verschiedenen Freiwilligen individuell gestaltet. Zu den kreativen Köpfen zählten etwa Schulklassen aus Augsburg, die Künstlergruppe „Extrasalon“, das Architekturbüro „LOTAA“ oder jugendliche Migranten von der Mittelschule Bärenkeller. Aber auch die „Urban Sketchers Augsburg“ beteiligten sich an dem Projekt.

Jedes Klavier wurde nach einem Motto hergerichtet. Die Instrumente stehen auf der Rückseite des Rathauses am Elias-Holl-Platz und an anderen zentralen Orten in der Innenstadt, sowie in verschiedenen Stadtteilen. Bis täglich maximal 22 Uhr können Passanten das Instrument spielen oder einfach nur verweilen und zuhören. Weitere Standorte sind unter anderem der Königsplatz, der Fuggerplatz, Maximilian- und Annastraße, der Holbeinplatz, die City Galerie, die Handwerkskammer, die Hochschule und der Oberhauser Bahnhof.

Teil des Projekts ist auch eine Website. Unter streetpianos.com/augsburg2018/ können Filme, Fotos und Geschichten über die Klaviere mit anderen geteilt werden. Die Reise jedes Klaviers wird so dokumentiert. Das Projekt endet am Sonntag, 30. September. (elke)

