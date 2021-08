Geburt vor Augen der Besucher: Alpaka-Babys im Zoo Augsburg

Gleich zwei kleine Alpaka-Babys sind in kürzester Zeit im Zoo Augsburg geboren. Besucher hatten großes Glück: Eine Alpaka-Geburt konnten sie unmittelbar mitverfolgen.

Süße Nachrichten aus dem Zoo Augsburg: Anfang August haben die Stuten der Alpaka-Herde zwei gesunde Fohlen auf die Welt gebracht. Besucher können den flauschigen Nachwuchs mit etwas Glück ab sofort im Alpaka-Gehege beobachten, denn die Tiere sind schon kurz nach der Geburt auf den Beinen und in Begleitung von Mutter und Herde lebensfähig.

Alpaka-Babys im Zoo Augsburg: Ein Fohlen wird vor Augen der Besucher geboren

Alpaka-Babys werden im Zoo über das ganze Jahr verteilt geboren. Dass es im Augsburger Tierpark jetzt gleich zwei Geburten hintereinander gab, sei reiner Zufall, sagte Zoodirektorin Barbara Jantschke auf Anfrage. Bemerkenswert sei jedoch: "Bei einer Geburt konnten Besucher sogar zusehen, das ist wirklich etwas Besonderes." Denn meist bekämen die Alpaka-Stuten ihre Fohlen in der Nacht. "Oft sehen Tierpfleger und Besucher die Fohlen erst am nächsten Morgen."

Und selbst wenn die Geburt tagsüber stattfindet, ziehen sich Alpaka-Stuten in der Regel in den Stall zurück, erklärt Jantschke. "Vielleicht war es in diesem Fall eine Sturzgeburt oder es musste sehr schnell gehen. In jedem Fall ein seltener Einblick für die Besucher, die dabei waren."

Tierbabys im Zoo Augsburg: Alpaka-Fohlen sind nicht der einzige Zuwachs

Die beiden Alpaka-Babys sind aber nicht der einzige Zuwachs für den Zoo Augsburg in jüngster Zeit. Seit Ende Juli leben in dem Augsburger Tierpark Wasserschweine. Und schon Mitte Juli hat Seehunddame Pia ein Jungtier bekommen. (zian)

Lesen Sie dazu auch

Um den Zoo Augsburg und wie es ihm im Lockdown ergangen ist, geht es auch bei uns im Podcast Augsburg, meine Stadt.