Michelin-Stern für Alte Liebe: So hat das Augsburger Lokal überzeugt

Plus Zwei Augsburger Restaurants können im Guide Michelin 2022 ihre Sterne verteidigen. Für den Neuzugang, die Alte Liebe, finden die Sternenköche großes Lob.

„Wir freuen uns über alles und haben keinerlei Erwartungshaltung“, hatte Benjamin Mitschele noch vor ein paar Tagen gesagt. Da wurde der Besitzer der „Alten Liebe“ allerdings schon längst als Aspirant für den Michelinstern gehandelt. Seit Mittwoch hat er ihn nun und die Alte Liebe ist damit neben dem August und dem Sartory das dritte Sternerestaurant in Augsburg.