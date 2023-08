Augsburg

Arbeiten bei 31 Grad in Augsburg: "Die Hitze laugt mich aus"

Plus Während die einen bei heißem Wetter am See liegen, müssen andere schuften. Wir haben fünf Personen gefragt, wie es ist, wenn man bei heißen Temperaturen arbeiten muss.

Von Agnes Fröhlich, Philipp Scheuerl

"Im Sommer ist es eine Katastrophe", sagt Imbissverkäufer Ahmad Alasfour. Er arbeitet bei "Syriana Falafel" an der Augsburger Fuggerstraße – und kommt dabei ordentlich ins Schwitzen. Eine Klimaanlage gibt es hier nicht, nur einen Ventilator ein paar Meter entfernt. Alasfour steht hinter dem Tresen und sagt: "Hier hat es 37 Grad. Und direkt am Dönerspieß sind es noch einmal zehn Grad mehr". Alasfour habe sich an die Hitze zwar gewöhnt, doch Regen finde er besser. Dass er sich schlechtes Wetter wünscht, kann man ihm nicht übel nehmen. Viele Augsburgerinnen und Augsburger verbringen die heißen Tage am See oder ruhen sich Zuhause aus. Andere haben das Glück, in einem klimatisierten Büro zu arbeiten. Doch es gibt nicht wenige Menschen, die wie Alasfour die pralle Hitze aushalten müssen, viele bei körperlicher Arbeit. Wie ist es, als Kellnerin oder Bauarbeiter in der Innenstadt zu arbeiten, bei den hohen Temperaturen?

Ahnad Alasfour arbeitet bei Syriana Falafel am Döner Spieß. Dort ist es noch heißer, als im Rest des Ladens. Foto: Peter Fastl





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

