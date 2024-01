Augbsburg

Fast sechs Prozent: Es gibt wieder mehr Arbeitslose in Augsburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Augsburg und der Region steigen im Januar 2024 an.

Die Arbeitslosenzahlen steigen wieder an. Die Quote kratzt in der Stadt Augsburg an der Sechs-Prozent-Marke. Eine Personengruppe ist besonders betroffen.

Der Fachkräfte- und Personalmangel ist weiter hoch und dennoch steigt die Arbeitslosigkeit in Augsburg und der Region. Das zeigen die Arbeitsmarktzahlen für Januar der Agentur für Arbeit. An einer Stelle möchte man daher nachjustieren. Im Januar waren im Agenturbezirk 16.888 Menschen ohne Job. Das sind 1271 mehr, als im Vorjahresmonat. Die Quote steigt damit gerechnet über den gesamten Agenturbezirk von 4,0 Prozent im Januar 2023 auf nunmehr 4,2 Prozent. Vor allem bei ausländischen Arbeitslosen verzeichne man ein deutliches "Mehr", so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. In dieser Personengruppe ist laut Statistik der Arbeitsagentur der größte Anstieg unter den Arbeitslosen registriert (16,1 Prozent), gefolgt von Jugendlichen unter 25 Jahren (12,5 Prozent). Mehr als 6000 offene Stellen bei der Agentur für Arbeit in Augsburg Weil gleichzeitig jedoch weiter mehr als 6000 offene Stellen gemeldet seien, gebe es durchaus auch Chancen für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Geflüchtete, in Arbeit zu kommen. Immerhin seien knapp 30 Prozent der Stellen aus dem Helferbereich, ein Einstieg daher auch mit niedrigeren Qualifikationen möglich. Dazu seien unter dem Motto „Integration vor Ort“ in den kommenden Monaten etliche Stellenbörsen in der Region geplant. "Wir bieten damit eine Plattform für Arbeitgeber und ausländische Arbeitsuchende, auf direktem Weg zueinanderzufinden", so Koller-Knedlik. Die Arbeitslosenzahlen verteilen sich unterdessen unterschiedlich auf die Stadt und die beiden Landkreise. In der Stadt Augsburg liegt die Arbeitslosenquote im Januar bei 5,9 Prozent (Vorjahresmonat: 5,4 Prozent). Im Landkreis Augsburg sind es 3,0 Prozent (Vorjahresmonat: 2,8 Prozent), im Landkreis Aichach-Friedberg 2,9 Prozent (Vorjahresmonat: 2,8 Prozent). (nist)

