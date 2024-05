1200 Kommunionkinder feiern im Botanischen Garten

Fest im Botanischen Garten fand zum Ulrichsjubiläum statt. Es gab ein buntes Programm mit vielen Stationen.

Bei einem großen Kinderfest im Rahmen des Ulrichsjubiläums waren im Botanischen Garten in Augsburg über 1200 Erstkommunionkinder aus allen Ecken des Bistums einem ganz besonderen Geheimnis auf der Spur. In einem bunten Programm mit über 50 Mitmachstationen erfuhren sie, was wahre Heldinnen und Helden auszeichnet. Eine Andacht mit Bischof Bertram schloss das Fest feierlich ab.

Es gab viele Aktionen beim Kinderfest in Augsburg

Es gab Spiele mit einem Riesen-Erdball oder ein Riesen-Jenga, Schwungtucherlebnisse und Geschicklichkeitsspiele, die an das getragen sein von Gott erinnerten. Kinder, die basteln wollten, konnten Windlichter gestalten, Seifenblasen zaubern oder ein Ulrichskreuz anfertigen, heißt es in einer Mitteilung. Dem heiligen Ulrich konnten die Kinder bei einem Mal- und Schreibworkshop und einer Rallye auf die Spur kommen, es wurde gesungen, getrommelt und biblische Geschichten gemeinsam entdeckt. Auch das Schöpfungsthema wurde in mehreren Workshops aufgegriffen: Neben Informationen rund um Kräuter und Wildbienen, war beim Basteln von Samenbomben Gärtnern im Kleinformat gefragt. Still oder gar langweilig war es an diesem Tag im Botanischen Garten jedenfalls nie.

Die Veranstaltung wurde von rund 150 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums, von Verbänden, Pfarreien und Einrichtungen organisiert und durchgeführt. (AZ)

