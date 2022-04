50-Millionen-Euro-Baugrube im Innovationspark: Bürokomplex entsteht

Die Firma Walter errichtet einen Bürokomplex, der bis Ende 2023 bezogen werden soll. Die Planung für den Innovationsbogen stammt von einem bekannten Hamburger Architekten.

Es ist ein gigantisches Neubauprojekt im Innovationspark Augsburg: Die Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG errichtet dort für 50 Millionen Euro einen modernen Bürokomplex. Er soll Ende 2023 bezogen werden. Sechs Stockwerke sind vorgesehen. Innovationsbogen nennt sich das Gebäude, das auf den Innovationspark anspielt. Walter hat bei der Planung auf den Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani gesetzt, dessen Büro sich in einem Wettbewerb durchsetzte. Teherani ist ein international anerkannter Fachmann. "Für Augsburg ist dies ein besonderes Objekt", sagte Baureferent Gerd Merkle.

Eva Weber und Gerd Merkle im Austausch mit Stararchitekt Hadi Teherani aus Hamburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Teherani war am Dienstag zu Gast bei der Grundsteinlegung. Die Bedeutung des Projektes wurde auch durch die Anwesenheit der Stadtspitze dokumentiert. Oberbürgermeisterin Eva Weber sowie die Referenten Gerd Merkle (Bau) und Wolfgang Hübschle (Wirtschaft) nahmen teil. Weber erinnerte an die Anfänge, als nach ihren Angaben Baureferent Merkle den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung auf dem Areal nahe der B17 gegeben habe. "Die Stadt hat damals Mut gezeigt", so Weber. Nun zeigten die Unternehmen ebenfalls Mut, in dem sie in Ihre Gebäude investierten.

Die Firma Walter hat auch das frühere Fujitsu-Gelände gekauft

Auf ein Architekturbüro zu setzen, das international anerkannt ist, dokumentiere den Anspruch, den die Firma Walter an sich selbst stelle, so Weber. "Es ist ein Glücksfall für die Stadt, dass Walter zudem auf dem früheren Fujitsu-Gelände eingestiegen ist." Die Besonderheit des Gebäudes im Innovationspark ist ein Bogen, der sich über das Bauwerk spannt. Es handelt sich dabei um eine Dachbepflanzung, zu der Photovoltaikanlagen gehören. Wie Architekt Teherani sagt, soll der Bogen einen Sonnenaufgang formen.

Roy Walter, Vorstand des gleichnamigen Unternehmens, sagt zu den Überlegungen, sich im Innovationspark und um Technology Campus (vormals Fujitsu) gemeinsam zu engagieren: "Der Verbund beider Quartiere und die unmittelbare Nähe zur Universität Augsburg sowie zu verschiedenen Forschungsinstituten bietet eine optimale Möglichkeit für die Vernetzung von Lehre, Forschung und Produktion." Man sehe Augsburg als "Premium-Standort" und wolle mit dem Innovationsbogen "ein neues Wahrzeichen für den Wissenschafts- und Technologiestandort Augsburg setzen".

Der Neubau befindet sich nahe der Straßenbahnhaltestelle

Der Bau befindet sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle, die Fußballfans zum Augsburger Stadion bringt. Im Umfeld des Neubaus stehen bereits einige fertige Gebäude. Dazu gehört der Bürokomplex Weitblick 1.7, der ebenfalls als besonderes architektonisches Bauwerk eingestuft wird.

