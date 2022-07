Änderung wegen Baustelle: So verläuft der Plärrerumzug 2022

Aufgrund einer Baustelle in der Augsburger Maximilianstraße kann der Plärrerumzug Ende August nicht wie gewohnt stattfinden. Wie sich die Route verändern soll.

Nachdem der Herbstplärrer in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Weise oder gar nicht stattfinden konnte, wurde dieses Jahr bereits der Osterplärrer wieder abgehalten. Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für den Herbstplärrer, die Zelte sind im Aufbau. Stand jetzt soll es nur wenige Corona-Beschränkungen geben - dafür gibt es beim Plärrerumzug, der für Samstag, 27. August, geplant ist, Änderungen. Wegen einer Baustelle in der Maximilianstraße kann der Umzug nicht wie üblich dort starten.

Plärrerumzug in Augsburg: Weniger Teilnehmer und Zuschauer erwartet

Aus diesem Grund, sagt Andreas Schlachta, der Organisator des Plärrerumzugs, stelle man sich in der Holbein- und der Prinzregentenstraße, in der Nähe des Bahnhofs auf. Von dort soll es über Schaezler-, Frölich- und Volkhartstraße zum Plärrergelände gehen. Es seien insgesamt auch etwas weniger Umzugsteilnehmer als in den Jahren zuvor angemeldet, da viele unsicher seien, ob der Plärrer überhaupt so stattfinden könne. Diese Unsicherheit habe dazu geführt, dass manche den Tag des Umzugs schon anderweitig verplant hätten, berichtet Schlachta.

Auch würden etwas weniger Zuschauer erwartet, da an der ursprünglichen Strecke mehr Plätze zum Stehen oder Sitzen vorhanden gewesen wären. Im Großen und Ganzen habe sich aber abgesehen von der Strecke nicht viel verändert. Der Herbstplärrer findet in diesem Jahr vom 26. August bis zum 11. September statt.