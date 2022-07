Herbstplärrer 2022 in Augsburg: Alles rund um Termin, Programm und Bierzelte

Im Herbst 2022 wird es wieder einen Plärrer in Augsburg geben. Wissenswertes rund um Termin, Bierzelte, Reservieren, Programm, Feuerwerk und Öffnungszeiten gibt es hier.

Immer im Frühjahr und im Spätsommer findet in Augsburg der Plärrer statt. Nach der coronabedingten Pause, konnte Schwabens größtes Volksfest im Frühjahr 2022 erstmals wieder stattfinden - und nun steht auch bereits der Termin für den diesjährigen Plärrer im Herbst.

Die Wurzeln des Plärrers lassen sich mehr als 1000 Jahre zurückverfolgen. Nachdem sich im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen über das "Geplärre", also den Lärm, beschwerten, wurde das Fest aus der Innenstadt verlegt. 1884 wurde das erste Volkfest von der Stadt Augsburg veranstaltet.

Das Volksfest vereint Tradition und Moderne. Neben den traditionell bayrischen Festzelten und Schaustellerbetrieben, haben die Besucher auch die Möglichkeit sich mit Hightech-Fahrgeschäften zu amüsieren. Zweimal im Jahr werden rund eine halbe Million Besucher auf das Gelände gelockt. Rund 85 Schausteller sind vor Ort.

Möchten Sie gerne mehr zum Plärrer 2022 im Herbst erfahren? Wann ist der Termin? Welche Bierzelte gibt es? Muss man reservieren? Wie ist das Programm? Gibt es ein Feuerwerk? Was ist zu den Öffnungszeiten bekannt? Wir haben die Details.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Wann ist der Termin?

Traditionell dauert der Plärrer immer ungefähr zwei Wochen. Der Herbstplärrer 2022 findet in diesem Jahr vom 26. August bis einschließlich 11. September statt.

Bierzelte beim Plärrer 2022 im Herbst in Augsburg

In den Biergärten und Bierzelten beim Plärrer finden zwischen 500 und 2500 Besucher Platz. Insgesamt gibt es zwei Zelte - das Festzelt Schaller und das Binswanger Zelt.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Reservieren

Überfüllte Zelte, besetzte Tische und wenig Platz - bekanntlich ist in den Bierzelten immer jede Menge los. Sie möchten gerne sicher einen Tisch bekommen?

Im Festzelt Schaller kann entweder telefonisch oder online reserviert werden. Auch für das Binswanger Bierzelt ist online eine Reservierung möglich.

Das ist das Programm vom Plärrer im Herbst 2022

Ein genaues Programm für den Herbstplärrer 2022 steht noch nicht fest. Aber eines ist klar: an Schaustellern, Fahrgeschäften und Bierzelten wird es nicht fehlen. Sobald ein genaues Programm bekannt ist, wird dies an dieser Stelle ergänzt.

Hier eine Übersicht:

Feuerwerk beim Herbstplärrer 2022 in Augsburg

Traditionell finden am Plärrer immer zwei Feuerwerke statt - nämlich an den Freitagen. Ob es in diesem Jahr wieder dazu kommt, ist bisher noch unklar. Sofern sich dies ändert, wird die Information an dieser Stelle ergänzt.

Plärrer Augsburg 2022 im Herbst: Öffnungszeiten

An Wochentagen, sprich von Montag bis Donnerstag, hat der Plärrer von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet, an Freitagen von 11.30 bis 23.30 Uhr. An den Samstagen beginnt das Volkfest bereits um 10.30 Uhr und endet um 23.30 Uhr. Sonntags öffnet der Plärrer um 10.30 Uhr und schließt um 23.00 Uhr. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Montag bis Donnerstag: 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Freitags: 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstags: 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Sonntags: 10.30 Uhr bis 23.00 Uhr

Wie kommt man zum Herbstplärrer in Augsburg? Anreise

Was die Anreise zum Herbstplärrer 2022 in Augsburg betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir für Sie eine Übersicht:

Anreise mit dem PKW

Die Adresse für das Navi lautet Langenmantelstraße/Ecke Kesterstraße in 86153 Augsburg.

Anreise mit der Straßenbahn

Mit der Linie 4 zur Haltestelle "Plärrer" lässt sich das Volksfest mit der Straßenbahn erreichen.