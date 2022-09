Aktionstag im Zoo: Nach den Corona-Jahren strömen die Besucher wieder rein

Am Samstag veranstalten die Stadtwerke einen großen Aktionstag. Zoo-Direktorin Barbara Jantschke sieht bei den Energiekosten kein Einsparpotenzial im Tiergarten.

Der Zoo ist eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in Augsburg. Die Besucherinnen und Besucher strömen in diesem Jahr auch wieder in den Tiergarten. Vergessen sind die Jahre 2020 und 2021, als die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu einem massiven Besucherrückgang führten. Zoo-Direktorin Barbara Jantschke sagt jedenfalls: "Wir sind auf einem sehr guten Weg." Im Vorjahr verzeichnete der Zoo etwas mehr als 480.000 Gäste. Diese Zahl wird 2022 bei Weitem übertroffen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019, als Corona noch kein Thema war, kamen fast 720.000 Besucher. Am Samstag ist mit großem Andrang zu rechnen. Dies liegt an einer Aktion der Stadtwerke Augsburg.

38 Bilder Impressionen von der Dschungelnacht im Augsburger Zoo Foto: Annette Zoepf

Sie veranstalten einen Zootag, zwischen 9 und 17 Uhr gibt es ein buntes Rahmenprogramm bei vergünstigtem Eintritt. Das Unternehmen präsentiert sich auf dem Gelände mit seinen breit gefächerten Angeboten. Es gibt organisierte Führungen.

Augsburger Zoo sieht wenig Sparpotenzial beim Energieverbrauch

1200 Tiere leben im Zoo. Die steigenden Energiekosten machen derzeit vielen Unternehmen zu schaffen. Zoo-Direktorin Barbara Jantschke sieht wenig Möglichkeiten, Sparpotenzial auszuschöpfen: "Durch die Besuchereinbußen und damit Umsatzverluste in Höhe von rund zwei Millionen Euro während Corona waren wir schon in den Vorjahren gezwungen, auf einen massiven Sparkurs zu gehen." Mehr sei nicht drin, ohne die Qualität der Tierhaltung zu gefährden. Gegenwärtig sei nicht absehbar, wie hoch die Mehrkosten im Energiesektor ausfallen.

Jantschke freut sich über Veranstaltungen wie den Zootag: "Einerseits sind es zusätzliche Einnahmen, andererseits kommen auch Menschen, die vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal im Zoo waren, als die Kinder noch klein waren." Jetzt könnte der Tiergarten für einen Besuch neu entdeckt werden. Pro Jahr gebe es fünf, sechs ähnlich gelagerte Veranstaltungen. Dabei handle es sich in der Regel um Firmenfeiern.

34 Bilder Das ist die neue Schimpansen-Anlage im Augsburger Zoo. Foto: Klaus Rainer Krieger

Jahreszeitlich bedingt gibt es ab Samstag, 1. Oktober, eine Änderung bei den Öffnungszeiten. Der Zoo öffnet weiterhin um 9 Uhr, schließt aber bereits um 17 Uhr. Im November und Dezember geht es nachmittags bis 16.30 Uhr.

