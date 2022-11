Aktivisten bauen um: Das Augsburger Klimacamp soll schöner werden

Plus Das Klimacamp ist wegen seines Aussehens vielen Augsburgern ein Dorn im Auge. Den Aktivisten ist dies relativ egal. Trotzdem bauen sie jetzt um.

Nicht nur auf dem Augsburger Rathausplatz werden gerade die Bretterbuden für den Christkindlesmarkt aufgebaut – auch auf dem Fischmarkt direkt neben dem Rathaus wird gewerkelt und gehämmert. Aber nicht für den Verkauf gebrannter Mandeln, für Bratwurstsemmeln schon gar nicht. Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten bauen um. Das Klimacamp soll schöner werden. Die Motivation dahinter? Jedenfalls nicht die Kritik von Augsburgerinnen und Augsburgern, die das Klimacamp als unansehnlich betrachten oder gar als Schandfleck bezeichnen.