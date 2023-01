Am Augsburger Flughafen soll ein Testgelände für Lufttaxis entstehen

Das Unternehmen Skyroads arbeitet an Technologien, damit künftig Drohnen in größerem Maßstab über Städten fliegen können. In Augsburg ist ein Testgelände geplant.

Das Münchner Unternehmen Skyroads will sich am Augsburger Flughafen mit einem Flugtestgelände für neuartige Luftfahrzeuge wie Drohnen und Flugtaxis ansiedeln. Skyroads arbeitet an einem automatisierten Luftraummanagementsystem, das Passagier- und Frachtdrohnen auch über dicht besiedelten Ballungsräumen führen kann. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass solche Fluggeräte auch in größerem Maßstab innerstädtisch unterwegs sein können.

Test an Augsburger Flughafen: Wie navigieren die Drohnen künftig über Städten?

Das Testfeld soll es Herstellern von Fluggeräten oder Betreibern von Startinfrastruktur ermöglichen, ihre Produkte frühzeitig auszuprobieren. Die Testflüge sollen dabei durch das Luftraummanagement von Skyroads abgesichert werden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehrere Partner wie die Luftfahrzeug-Sparte von Hyundai, Flix, die TU München und weitere Luftgerätehersteller. "Wir werden Drohnen für den Transport von Passagieren und Fracht nur dann in dicht besiedelten urbanen Gebieten erleben, wenn wir dafür offene, automatisierte und interoperable Flugleitsysteme schaffen. Genau darum geht es in Augsburg", sagt Corvin Huber, Chef von Skyroads. Maximilian Hartwig, Geschäftsführer des Flughafens, sagt, mit der Ansiedlung von Skyroads beginne ein neues Kapitel der Zukunftsmobilität. In einem nächsten Schritt soll eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden, die Test- und Demonstrationsflüge ohne Beeinträchtigung des herkömmlichen Flugverkehrs regelt. Auch die Belange von Anliegern sollen berücksichtigt werden. In der Vergangenheit hatte eine vorübergehende Zunahme des Hubschrauberverkehrs für gewisse Verstimmungen gesorgt, die sich inzwischen aber wieder in Luft aufgelöst haben.

Am Flughafen gab es zuletzt Ansiedlungspläne des Lufttaxi-Enwicklers Autoflight. Erste Flugtests sind für dieses Jahr geplant, eine Zulassung ist für 2025 angepeilt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sagte, Augsburg habe eine lange Luftfahrtgeschichte. Für Firmen, die künftige Mobilitätsformen wie den innerstädtischen Luftverkehr entwickeln, gebe es in Augsburg gute Rahmenbedingungen hinsichtlich Fachkräftegewinnung und mit dem Augsburger Flughafen ein "Reallabor". Auch das Thema Elektroantrieb wird am Flughafen weiterentwickelt. Grundsätzlich hat sich der Flughafen inzwischen auf den Geschäftsflugverkehr konzentriert, nachdem der Linienbetrieb dort aufgegeben wurde und eine Rückkehr nicht mehr absehbar ist. (skro)