Am Sonntag ist Denkmaltag: Das sollten Augsburger sich ansehen

43 Denkmäler können am Sonntag in Augsburg besichtigt werden. Wo sich die Spurensuche besonders lohnt, verraten Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Der zweite Sonntag im September ist in Deutschland ein Tag für Entdecker. Dann präsentieren Städte und Gemeinden ihre Denkmäler. In Augsburg sind es allein 43, die in der Broschüre gelistet sind. Dazu kommen Rundgänge, Führungen und das Kinderprogramm. "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" lautet das Motto. Die Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde haben unserer Redaktion verraten, wo es sich besonders lohnt, auf Spurensuche zu gehen.

In alten Gebäuden lassen sich die Spuren menschlichen Handelns oft gut nachvollziehen. Wo können Besucherinnen und Besucher am Sonntag fündig werden?

Am meisten Spuren sind in der "Alten Schmiede" am Milchberg zu finden, heißt es von den Denkmalschützern. Hier hätten die Arbeiten erst begonnen und am Bestand seien die Wohn- und Arbeitsbedingungen über viele Generationen hinweg erkennbar. In der zwischen 1513 und 1515 errichteten Dominikanerkirche lasse sich die bewegte Geschichte des Denkmals, das trotz seiner hohen Bedeutung mehrmals schwere Zeiten durchmachen musste, ablesen. Aber auch in der Technik steckten viele Hinweise auf das Zeitgeschehen. Im alten Straßenbahndepot könne anhand alter Fahrzeugmodelle die Bedürfnisse und der Anspruch der Vergangenheit abgelesen werden. "Dabei erfährt man auch, warum alte Dieselfahrzeuge im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen weniger Energie verbraucht haben", heißt es aus der Behörde.

Im ehemaligen Kesselhaus der AKS entsteht ein Hotel. Foto: Bernd Hohlen

Viele Denkmäler sind den Augsburgerinnen und Augsburgern bekannt. Welche Geschichte könnte dennoch für eine Überraschung sorgen?

Das Kurhaus in Göggingen kennen sicherlich die meisten Augsburger – die wenigsten würden jedoch die lebhafte Geschichte des Hauses kennen. Als Kurhaus 1886 eröffnet, wurde es im Lauf der Jahrzehnte zum Gastrobetrieb, Kino und letztlich auch einfach zu einem Lager. Dabei wurden originale Teile mehrmals überbaut und seine ursprüngliche Schönheit geriet in Vergessenheit. Ein Feuer im Jahr 1972 habe diese wieder offengelegt. Spuren genug würde es auch im Offizierscasino geben, das im Jahr 1936/1937 für das Militär errichtet wurde. Die US-Armee habe das Casino nach dem Krieg übernommen. Heute werde es unter anderem mit dem Kulturhaus Abraxas kulturell genutzt. Aspekte des Militärs, Kriegs, der Nachkriegsgeschichte und Konversion könnten in dem Gebäude erläutert werden. Zweisprachige Hinweisschilder, die noch heute zu sehen sind, seien Zeugnisse dieser Militärgeschichte.

Eine zweistündige Führung durch das Textilviertel findet am Sonntag gleich zweimal statt. Was gibt es dort zu entdecken?

Der Bogen im Textilviertel spanne sich von der vorindustriellen Textilproduktion bis zur Umnutzung um die Jahrtausendwende. Es sei ein Beispiel, wo anhand der Standortfaktoren die Ansiedlung und erfolgreiche Entwicklung der Industrie nachvollzogen werden könne. Im Viertel könnten noch heute Spuren für Blüte und Niedergang einer für Augsburg wichtigen Industrie gefunden werden. Die Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde sind sich einig, dass das Textilviertel dort am stärksten wirke, wo die historischen Strukturen und Gebäude am dichtesten überliefert sind. Eine vergleichbare Attraktivität als Arbeits- und Lebensumfeld könne in Neubaugebieten selten oder sogar nie erreicht werden, heißt es.

Im Textilviertel wurden zahlreiche historischen Gebäude erhalten und saniert. Welches können sie als positives Beispiel nennen?

"Zum Glück gibt es eine Vielzahl von positiven Beispielen wie den ehemaligen Städtischen Schlacht- und Viehhof, die AKS mit TIM, Stadtarchiv, Stadtarchäologie und Kesselhaus", heißt es aus der Denkmalschutzbehörde. Außergewöhnlich und ganz aktuell sei das Projekt "AKS Business Hotel", das demnächst eröffnen soll. Die historische Technik im Turbinenraum und im Kesselhaus wurde erhalten. Das Turbinenhaus, das als Gastraum dienen werde, habe durch die erhaltenen Maschinen und den Lastenkran einen Zeugniswert als Industriedenkmal und einen ganz besonderen Charme. Im großen Kesselhaus ist die technische Ausstattung im Original erhalten: zwei Wanderrostkessel von 1935. Bei diesem Projekt habe mit großen Kompromissen in anderen Bereichen und einer Haus-in-Haus-Lösung für die Hotelzimmer nicht nur das für die AKS wichtige Gebäudeäußere erhalten werden können, sondern auch die für den Zeugniswert des Baudenkmals wichtige technische Ausstattung.

Der Dachstuhl der Dominikanerkirche ist normal nicht für Besucher zugänglich. Foto: Silvio Wyszengrad

Welche Denkmäler können nur am Denkmaltag besichtigt werden?

St. Anton ist neu dabei. Die Turmbesichtigung ist sonst nicht möglich, genauso wenig wie die Dachstuhlbesichtigung in der Dominikanerkirche. Das Mausoleum ist nur am Denkmaltag geöffnet. Oblatterwallturm, Unterer St. Jakobs-Wasserturm und Fünfgratturm sind sonst nicht zugänglich. Das Wertachbrucker Tor ist an die Schreinerinnung vermietet und normalerweise nicht zugänglich, genauso wenig wie der Hollstadel, der von der Stadtarchäologie für Lagerungen genutzt wird. Für Interessierte ist es auch die letzte Möglichkeit, das Telegraphenamt zu besichtigen, bevor es zu einem Wohngebäude umgebaut wird. Die sanierte Hans-Adlhoch-Schule kann vor dem Schulbeginn besichtigt werden. Dort gibt es auch ein Kinderprogramm.

Info: Das Programmheft ist in der Bürgerinfo am Rathausplatz erhältlich. Eventuelle kurzfristige Programmänderungen werden im Internet mitgeteilt. Für Führungen sind zum Teil Anmeldungen erforderlich.