Unbekannter belästigt 22-Jährige im Linienbus

Eine junge Frau ist in einem Augsburger Linienbus von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Fall von sexueller Belästigung hat sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einem Bus der Linie 700 im Augsburger Antonsviertel ereignet. Wie die Polizei jetzt berichtet, hat ein unbekannter Mann auf Höhe der Haltestelle Burgfrieden eine 22-Jährige in dem Bus auf sexuelle Weise bedrängt. Anschließend verließ der Unbekannte den Bus.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)