Anwohner in Augsburg warten seit Jahren auf neuen Lärmschutz an der B17

Anwohner Harald Meyer zeigt auf die marode und löchrige Lärmschutzwand an der B17 in Göggingen.

Plus Verkehrslärm belastet Anwohner der B17 in Augsburg. Während eine Lärmschutzwand seit Jahren marode ist, tun sich noch weitere Baustellen auf.

Harald Meyer und seine Frau Anne-Kathrin Kilg-Meyer stehen auf dem Balkon ihres Einfamilienhauses. Es ist schön grün draußen im Garten, still ist es nicht. Man hört ein dumpfes Brummen und Rauschen. Die Geräuschkulisse kommt vom Verkehr auf der B17. Über 70.000 Fahrzeuge fahren auf der Bundesstraße täglich am Haus der Meyers in Göggingen vorbei. Die Lärmschutzwand ist an dieser Stelle marode und wird von der Stadt seit Jahren nicht saniert. Dabei sei alles vorbereitet und finanziert gewesen, sagen die Meyers. "Wir Anwohner durften sogar schon die Farbe der neuen Wand aussuchen – Resedagrün." Doch passiert ist bisher nichts.

