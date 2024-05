Augsburg

vor 18 Min.

Anwohner meldet Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ein Anwohner meldet der Polizei einen Unbekannten, der sich unrechtmäßig in einer Wohnung in der Zirbelstraße in Oberhausen befand.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich laut Polizeibericht am Montag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zirbelstraße. Gegen 17.30 Uhr habe ein Anwohner der Polizei den Unbekannten gemeldet, der sich offenbar unrechtmäßig in der Wohnung befand. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre, 170 cm, dunkelblaue Jeans, dunkler Hoodie mit Kapuze. Es wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt, Angaben über Diebesgut oder Sachschaden wurden von der Polizei nicht gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (ziss)

