Bäume müssten dafür weg: Auf dem Fujitsu-Parkplatz sind Neubauten geplant

Nach der Aufgabe des Fujitsu-Computerwerks an der Bgm.-Ulrich-Straße konkretisieren sich jetzt die Pläne, was mit dem ehemaligen Werksgelände passieren soll: Die Walter AG, die die Fabrik kaufte, möchte die bestehenden Fabrikhallen und Gebäude wie berichtet erhalten und weiter nutzen (aktuell befindet sich dort unter anderem das Impfzentrum und ein Standort für Künstliche Intelligenz der Hochschule), der riesige Parkplatz im Osten des Areals soll hingegen zu einem Gewerbegebiet rund um eine grüne campusartige Achse werden. Laut einem jetzt vorgestellten Konzept sind neun bis zu sechs Stockwerke hohe Gebäude geplant, die vorrangig Büros beherbergen werden.