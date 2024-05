Augsburg

06:00 Uhr

Auf der Schönheitsfarm: Kuh Salome mag ihren Friseur

Plus Landwirt Helmut Schachner betreut schottische Hochlandrinder in der Wolfzahnau. Die Tiere führen ein Eigenleben, das auch tragischen Momente kennt.

Von Michael Hörmann

Salome liebt es, wenn der Friseur kommt. Dann legt sie ihren Kopf, bei dem die Augen wegen der zotteligen Haare kaum zu sehen sind, auf die Schulterpartie von Helmut Schachner. Der Mann nimmt den Striegel und bürstet. Einige Haarbüschel hält er danach an diesem sonnigen Tag fest in der Hand. Salome macht einen zufriedenen Eindruck. Sie sagt nichts. Wie auch? Salome ist ein schottisches Hochlandrind. Die Kuh mit ihren 700 Kilogramm verbringt ihre Zeit auf einer Viehweide in der Wolfzahnau, die mitunter zur Schönheitsfarm für Rinder wird. Helmut Schachner ist allerdings kein Friseur. Der Landwirt kümmert sich seit vielen Jahren um die Tiere. Ein Besuch in der Wolfzahnau.

So sieht das Fell von Kuh Salome aus, wenn sie von Helmut Schachner gebürstet wird. Foto: Michael Hörmann

Highland-Cattle heißt übersetzt schottisches Hochlandrind. Mit seinem langen Fell ist es winterhart und wetterfest. Die Tiere benötigen keinen Stall, sie leben ganzjährig draußen. Regen und Wind durchdringen den Naturpelz nicht. So steht es auf einem Schild, das am Weidetor angebracht ist. Die Rinder führen ein überwiegend ruhiges Dasein. Viele Ausflügler kommen nicht vorbei. Die Wolfzahnau ist Landschaftsschutzgebiet. Der Weg zum Kraftwerk an der Wolfzahnau ist lediglich für Fußgänger und Radfahrer zugänglich. Zufahrt mit dem Auto ist nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Parkplätze gibt es auf Höhe der Firma MT Aerospace.

