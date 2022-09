Aufbau am Rathausplatz: Das Turamichele wartet auf seinen Einsatz

Das Turamichelefest findet am Wochenende in Augsburg statt. Nach der Corona-Pause gibt es auch wieder ein Unterhaltungsprogramm vor dem Rathaus.

Das Augsburger Turamichele ist einzigartig in Deutschland. Ihm zu Ehren findet jedes Jahr ein großes Fest in der Innenstadt statt. Am Wochenende gibt es ein großes Programm, zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 18 Uhr richtet sich der Blick auf den Perlachturm. Dort öffnet sich ein Fenster in luftiger Höhe. Durch dieses erscheint der Heilige Michael, um das Böse in Gestalt des Teufels niederzustechen.

In diesem Jahr ist auch wieder am Rathausplatz einiges geboten. Mehrere Stände stehen bereit. Unter anderem ist auch der FCA vertreten. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Auftritt des Turamichele findet auf dem Rathausplatz ein Kinderspiel statt, bei dem kleine Darstellerinnen und Darsteller die Geschichte des Turamicheles erzählen. Zum Fest gehört, dass Tausende Luftballons in die Luft gehen. Die Ballons gibt es in den Stadtfarben Rot, Grün und Weiß. Sie sind Teil eines Gewinnspiels. Zum Einsatz kommen aus Umweltgründen Naturlatex-Luftballons.

