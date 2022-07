Augsburg

vor 30 Min.

Augsburg feiert ausgelassen: Feste sind so gut besucht wie selten

Italienische Nacht in Göggingen: Am Samstag war um 23 Uhr noch jede Menge los.

Plus Nicht nur bei der italienischen Nacht genießen Menschen die Stimmung in Augsburg. Veranstalter sagen, dass ohne den Einsatz Freiwilliger die Feiern nicht möglich wären.

Von Michael Hörmann

Corona hin, Corona her. Die Menschen in Augsburg lieben es, wieder zu feiern. Feste im Stadtgebiet erleben einen Zuspruch wie selten zuvor. Am Wochenende war die italienische Nacht in Göggingen ähnlich gut besucht wie eine Woche zuvor das Ulrichsfest im Ulrichsviertel. "Man hat uns die Bude eingerannt", formulierte es ein Standbetreiber. Veranstaltungen mit kulturellem Angebot stoßen ebenfalls auf riesiges Interesse. Fast 3000 Menschen vergnügten sich am Samstag beim Konzerttag im Botanischen Garten. Dass Menschen gerne feiern, freut natürlich die Veranstalter. Sie sagen, ohne die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer gäbe es die Feste nicht.

