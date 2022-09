Augsburg

vor 57 Min.

"Augsburg kann es besser": Leser kritisieren fehlenden Schmuck beim Turamichele

Plus Ein Turamichele-Fest ohne Blumenschmuck am Perlachturm – das hat etliche Leserinnen und Leser verstimmt. So fallen mitunter die Kommentare aus.

Dass das beliebte Turamichele am Augsburger Perlachturm ohne den traditionellen Blumenschmuck auftreten musste, bewegt etliche Menschen. Viele fragten sich, warum die Stadt keine andere Lösung finden konnte. Hier ein Überblick, was Leserinnen und Leser zu dem Thema an unsere Redaktion schrieben.

