Augsburg startet in die Freibadsaion – mit einigen Neuerungen

Plus In Augsburg öffnen wieder die Freibäder. Freizeitschwimmer dürfen im Sommer nicht ins Spickel-Hallenbad. Die Stadt sucht derweil dringend Rettungsschwimmer.

Von Michael Hörmann

Temperaturen von 28 Grad machen Lust auf einen Besuch in einem städtischen Freibad. Am Donnerstag führte der Weg Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger ins Bärenkellerbad. Bei 23 Grad Wassertemperatur wäre ein Sprung ins kühle Nass eine Möglichkeit. Enninger blieb am Beckenrand stehen. Seine Aufgabe war es, die neuen Startblöcke im Bad offiziell vorzustellen. Man kann also sagen: Das Bärenkellerbad ist startklar für die neue Saison. Der Betrieb wird am Samstag aufgenommen. Dann allerdings sollen es nur noch 23 Grad Außentemperatur in Augsburg sein. Unabhängig davon steht die Saison in Augsburgs Bädern unter einem besseren Stern als im Vorjahr. Corona ist gegenwärtig vergessen, was zumindest die Abläufe in den Bädern anbelangt.

