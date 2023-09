Augsburger Anekdoten: Ein Brief von Schweden-Königin Silvia

Die Monarchin hat zwar kein Geld, aber doch gute Wünsche für eine Augsburger Kirchengemeinde. Andernorts ist schon wieder Weihnachten.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Die Königin schreibt

Post von Königin Silvia erhält man nicht alle Tage. Und so ließ der Brief samt königlichem Wappen aus dem schwedischen Schloss auch Innenstadt-Pfarrer Andreas Ratz erst einmal innehalten. Bekanntermaßen steht die Evangelische Gemeinde Heilig Kreuz vor der Herausforderung, die millionenteure Sanierung des maroden Dachstuhls zu stemmen. Wegen des engen historischen Bezugs der Kirche zu Schweden, wandte sich die Gemeinde auch an Königin Silvia, die der Gemeinde nun "alles erdenklich Gute" für die vielfältigen Herausforderungen der Bauphase wünscht. "Dabei von der schwedischen Königin gewusst zu werden: Das hat schon was!", freut sich Pfarrer Ratz. Man darf davon ausgehen, dass auf der sogenannten Schwedenbank der Kirche nicht nur an diesem Sonntag ein Platz für Königin Silvia frei wäre, wenn diese nicht wegen des 50. Thronjubiläums ihres Mannes gerade sehr eingespannt wäre.

Dieses Schreiben von Schwedens Königin Silvia kam jüngst in Augsburg an. Foto: Doris Wegner

Klingelingeling

Ein sonniger Nachmittag in einem beliebten Ausflugslokal im Augsburger Land. Bierbänke und Terrasse sind voll belegt, alle Gäste sind durstig und hungrig, die Bedienungen sind im Laufschritt zwischen Küche und Tischen unterwegs. Lächeln tun sie alle, ein Kellner aber hat besonders gute Laune und singt gut vernehmbar die Melodie von "Kling, Glöckchen, klingelingeling" vor sich hin. Die Gäste schmunzeln und fragen sich: Hört er die Kassen klingeln oder wünscht er sich nur die "staade Zeit" herbei?

Gesundschrumpfen

Apropos Klingeln. Diese Woche landete die Mail im Email-Eingang der Redaktion. "Gemeinsam für ein gesünderes Augsburg" lautete die Betreff-Zeile, folgend eine lange Abhandlung über ein Thema, das niemandem wirklich gefällt: Abnehmen. Die Veranstalter eines Abnehm-Wettbewerbs rufen auf zum kollektiven Gesundschrumpfen der Augsburger Stadtgesellschaft. Während die Pfunde purzeln, soll die Gemeinschaft gestärkt werden. Wer sich über die Hintergründe informieren will, landet auf einer sehr schlanken Internetseite - nur registrierte Mitglieder haben Zugang. Die Entscheidung war einfach: Mail löschen, Maileingang erfolgreich verschlankt.

Der gemalte Clown vor dem Fuggerdenkmal. Foto: Michael Hörmann

Straßenkunst

Einmal im Jahr ruft Augsburg zum großen Straßenkünstlerfest. Internationale Artisten und Künstler treten dann bei La Strada in der Innenstadt auf. Tausende Besucher lassen sich unterhalten. Straßenkunst der besonderen Art gab es aber auch in den zurückliegenden Tagen zu sehen. Vor dem Fuggerdenkmal hatte ein Künstler seine Handschrift hinterlassen. Er malte ein riesiges Bild, das einen Clown zeigte. Allerdings: Straßenkunst in dieser Form ist vergänglich. Die Farben blichen von Tag zu Tag mehr aus. Und Regen ist der größte Feind der Straßenkunst.