Augsburger Auswanderer: Stefan Maier und seine Tauchschule auf Madeira

Vor 26 Jahren verschlug es den Augsburger Tauchlehrer Stefan Maier nach Madeira. Dort leitet er die Tauchschule "Manta Diving". Dennoch: Die enge Bindung zur Fuggerstadt bleibt.

Üppige Berglandschaften, dramatische Steilküsten, tiefblauer Atlantik - für viele ist die Insel Madeira ein beliebtes Urlaubsziel. Vor allem die bunte Unterwasserlandschaft lockt viele Taucher und Schnorchler auf die Blumeninsel. Unter ihnen: der gebürtige Oberhausener Stefan Maier. Wo andere Urlaub machen, baute er sich gemeinsam mit seiner Frau Sittika Maier ein neues Leben auf. Sein größtes Hobby, das Tauchen, hat er dabei zum Beruf gemacht.

"Ich liebe das Leben hier. An der frischen Luft zu sein, der Blick aufs Meer - das ist phänomenal. Das Wetter ist viel angenehmer und beständiger. Das Leben auf Madeira spielt sich allgemein draußen ab", schwärmt der Augsburger. "Besonders der Standort unserer Tauchschule am Unterwasser-Naturschutzpark ist einzigartig. Direkt am Hausriff haben wir durch den warmen Golfstrom tropische Fische, und das im Atlantik."

Manta Diving Madeira Manta Diving Madeira Augsburger im Ausland Foto: Privat

Doch nicht nur die Flora und Fauna überzeugen ihn, auch die Lebensweise der Madeirer haben es ihm angetan. Denn auf der Insel, so erklärt er, habe man einfach bisschen mehr Zeit, alle seien etwas entspannter, als in Deutschland. All diese Dinge erleichterten den Einstieg in sein neues Leben auf der portugiesischen Insel.

"Sprachprobleme hielten sich am Anfang glücklicherweise in Grenzen", so Maier. Denn seine Tauchschule sei deutschsprachig und viele Einwohner sprechen Englisch. "Mittlerweile komme ich jedoch im Alltag mit meinem Hau-Ruck Portugiesisch ganz gut zurecht", witzelt er. Sein 18-jähriger Sohn hingegen beherrscht, dank der internationalen Schule, die er auf Madeira besucht, eine Vielzahl von Sprachen: Neben Deutsch, Englisch und Portugiesisch, die er fließend spricht, hat er auch Kenntnisse in Spanisch, Russisch und Mandarin.

Vom Leben unter zum Leben über dem Wasser: Wie alles begann

Schon bevor er sich endgültig auf Madeira niederließ, zog es den Tauchlehrer zu den unterschiedlichsten Gewässern rund um den Globus: Vom Roten Meer in Ägypten, der Karibik bis hin zu den Küsten und Buchten Mallorcas - Stefan Maier hat in seiner Laufbahn als Tauchlehrer viel gesehen und teilte seine Leidenschaft mit vielen Schülern. 1997 beendete er seine Reise um die Weltmeere und begann stattdessen auf Madeira einen neuen Lebensabschnitt.

Als er von einem deutschen Touristikunternehmen das Angebot bekam, die Leitung der Tauchschule "Manta Diving" zu übernehmen, ergriff er sofort die Chance. "Das Leben spielt sich letztendlich nicht nur unter, sondern auch über dem Wasser ab", scherzt er. Gemeinsam mit ihrem Team machte Familie Maier aus einem vernachlässigtem Gebäude eine mittlerweile mehrfach ausgezeichnete und renommierte Tauchbasis. "Für uns ist das natürlich eine große Ehre".

Manta Diving Madeira Manta Diving Madeira Augsburger im Ausland Foto: Privat

Obwohl er sich auf der Insel ein neues Leben aufgebaut hat, zieht es den Tauchschulleiter immer wieder in die Augsburger Heimat zurück. " Augsburg ist nach wie vor eine tolle Stadt, zu der ich eine enge Verbindung habe", erklärt er. Wenn er nicht gerade seine Schwester in Oberhausen besucht, genießt er den Kulissenwechsel vom Meer auf die Berge, "immer mal wieder machen wir Ski-Urlaub."

"Der Schritt, nach Madeira zu gehen, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens", resümiert er. Doch eines vermisst er auf der Insel: "Brezen und Brot!" Wohin es Familie Maier in Zukunft verschlägt, steht noch nicht fest. Denn erst mal muss der Sohn die Schule beenden.

In einer Serie stellen wir Augsburgerinnen und Augsburger vor, die aktuell im Ausland leben, um dort zu arbeiten, eine Auszeit zu nehmen oder um sich ein neues Leben aufzubauen.