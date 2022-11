Augsburg

18:00 Uhr

Augsburger City-Gutschein soll mit neuer Technik mehr Käufer finden

Plus Bislang gab es den City-Gutschein für Augsburg nur in Papierform, künftig ist er eine digitale Scheckkarte. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Den Augsburg-City-Gutschein gibt es seit dem Jahr 2015. Rund 15.000 Gutscheine in Papierform wurden jedes Jahr verkauft. Das Rekordjahr war 2020, als Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 750.000 Euro veräußert wurden. Ab sofort beginnt eine neue Zeitrechnung. Den Augsburg-City-Gutschein gibt es nur noch in digitaler Form im Scheckkartenformat. Am Prinzip ändert sich nichts. Ausschließlich Augsburgs Handel und Gastronomie profitiert von dem wiederaufladbaren Wertgutschein. Die Verantwortlichen erhoffen sich steigende Verkaufszahlen. "Wir möchten spätestens in zwei Jahren einen Umsatz in Millionenhöhe erreichen", sagt Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing. Die Zahl der Akzeptanzstellen soll bis zum Jahr 2024 auf 200 Geschäfte steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen