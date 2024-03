Augsburger Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Langenmantelstraße aus

Die Augsburger Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand in der Langenmantelstraße ausgerückt. Verletzt wurde niemand, das Gebäude wurde geräumt.

In der Nacht zum Donnerstag ist die Berufsfeuerwehr Augsburg gegen 1.10 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem dreigeschossigen Wohngebäude in der Langenmantelstraße gerufen worden. Wie die Feuerwehr meldet, befanden sich keine Bewohnerinnen und Bewohner mehr in dem Gebäude. Dieses sei bereits vollständig geräumt worden.

Laut der Augsburger Feuerwehr habe das erste Obergeschoss in Flammen gestanden, Rauch sei aus den Fenstern gestiegen. Das Feuer wurde gelöscht und das Gebäude entraucht. Zurückkehren konnten die Anwohnerinnen und Anwohner nach Abschluss der Löscharbeiten dennoch nicht. Sie kamen bei Freunden und Familien vorübergehend unter, heißt es.

Zu der Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr noch keine Angabe machen. Dies sei Ermittlungssache der Polizei, teilt die Berufsfeuerwehr mit.

