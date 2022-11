Augsburg

vor 58 Min.

Augsburger Notarzt warnt: "Die Versorgungslage verschärft sich"

Plus Eine bayernweite Studie über die Notfallversorgung sorgte zuletzt für Aufsehen. Ein Augsburger Notarzt warnt schon lange. Wie ist die Lage in der Stadt?

Von Ina Marks

Die Notarztschicht neulich hatte es für Stefan Dösel in sich. Binnen 24 Stunden rückte er zu 21 Einsätzen aus, darunter ein schwerer Unfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Fahrzeug erfasst wurde. "Nach so einer Schicht bist du fertig." Dabei hat Dösel viel Erfahrung. Der 54-Jährige, der eine Hausarztpraxis in Augsburg betreibt, fährt seit vielen Jahren Notarzt. Seit 15 Jahren ist er zudem Obmann des Notarzt-Standorts Augsburg-Süd in Haunstetten. In dieser Funktion teilt er Kolleginnen und Kollegen für die Schichtdienste ein. Es werde zunehmend schwieriger Freiwillige zu finden, sagt er. An der Studie, die das bayerische Innenministerium zum Thema Notfallversorgung in Auftrag gegeben hat und deren Ergebnisse für Aufsehen sorgten, übt er Kritik. Wie Dösel die Lage in Augsburg einschätzt.

