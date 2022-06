Augsburg

Augsburger Schauspielerin Raffaela Kraus ist jetzt auch Autorin eines Kinofilms

Die Augsburgerin Raffalea Kraus spielt nicht nur in dem Film "The Social Experiment" mit, der im Herbst in die Kinos kommen soll. Sie hat auch an dem Drehbuch mitgeschrieben.

Plus Raffaela Kraus hat vor über vier Jahren mit einem Kurzfilm über Augsburg für Aufsehen gesorgt. Im Herbst kommt die Schauspielerin nun in die Kinos.

Von Ina Marks

In über vier Jahren nach einer Liebeserklärung kann viel passieren. Wie bei Raffaela Kraus aus Augsburg. 2017 hatte die quirlige junge Frau mit den dunklen Locken mit einem Video über Augsburg etliche Fuggerstädter begeistert. "Danke Augsburg, danke Heimat" hieß die Hommage an Augsburg, die Kraus gemeinsam mit einem Freund gedreht hatte. Über 60.000 Mal wurde das Video auf Youtube angesehen. Inzwischen ist aus der damaligen Studentin nicht nur eine Schauspielerin, sondern auch eine Drehbuchautorin geworden. Im Herbst wird sie in einem Kinofilm zu sehen sein, bei dem sie am Drehbuch mitschrieb. Die 25-Jährige erzählt, warum die Corona-Pandemie einen endlich für sie wahr gewordenen Traum zerstörte und wie sich das Blatt dann doch positiv wendete.

