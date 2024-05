Augsburger Schulamtsleiter Markus Wörle wechselt den Job

Schulamtsleiter Markus Wörle wurde an die Regierung von Schwaben abgeordnet.

Die Stelle des Leiters des Staatlichen Schulamts in Augsburg ist vakant. Markus Wörle, das das Amt seit August 2018 leitete, wurde an die Regierung von Schwaben abgeordnet.

Als Schulamtsleiter war Wörle in den vergangenen Jahren der Chef von rund 1200 Lehrern. Das Staatliche Schulamt hat die Aufgaben der Schulaufsicht über die öffentlichen Grundschulen und Mittelschulen, Dienstaufsicht über die staatlichen Lehrkräfte und Zuweisung von Schülerinnen und Schülern innerhalb der Pflichtschulen. "Werden Stellen an Staatlichen Schulämtern beispielsweise aufgrund von Ruhestandversetzungen oder erfolgreicher Bewerbungen auf andere Funktionsstellen frei, so werden diese Stellen – wie in allen anderen Fällen auch – fristgerecht zur Nachbesetzung im Bayerischen Ministerialblatt ausgeschrieben", teilt eine Sprecherin des Kultusministeriums auf Anfrage mit. (ziss)

Lesen Sie dazu auch