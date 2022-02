Augsburg

vor 16 Min.

Augsburger solidarisieren sich bei Kundgebung mit den Menschen in der Ukraine

Augsburger solidarisieren sich mit den Menschen in der Ukraine. Am Donnerstagabend fand eine Kundgebung am Rathausplatz statt.

Plus 300 Personen kommen am Donnerstagabend zu einer Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz zusammen. Der Stadtrat unterbricht deshalb eigens seine Sitzung.

Von Michael Hörmann

Es flossen zwar keine Tränen auf dem Augsburger Rathausplatz, doch die Bestürzung stand den Menschen ins Gesicht geschrieben. Und dies änderte sich auch nicht dadurch, dass zum Schutz vor Corona Masken getragen wurden. Die 300 Personen, die am Donnerstagabend im Herzen Augsburgs zusammenstanden, litten. Sie fühlten mit den Menschen in der Ukraine, die vom Tod bedroht sind. Der russische Angriff auf das osteuropäische Land ist ein Schock, am Donnerstag überschlugen sich die Ereignisse. Um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, organisierten das Bündnis für Menschenwürde und der ukrainische Verein eine gemeinsame Kundgebung.

