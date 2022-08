Augsburger Tierheim ist randvoll und verhängt einen Aufnahmestopp

Das Tierheim in der Augsburger Holzbachstraße ist rappelvoll. Das hat mehrere Gründe. Einer hängt mit dem früheren Tierheim Lechleite in Friedberg zusammen.

Kürzlich wurde Hundemutter Jodie mit sieben Welpen im Augsburger Tierheim abgegeben. "Der Besitzer fühlt sich mit so viel Nachwuchs überfordert", sagt Tierpflegerin Andrea Strauß. Die Mischlingshündin ist einer von vielen Fällen in diesen Wochen, in denen der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung Hilfe leistet. "Wir sind voll bis unters Dach", sagt Vorsitzender Heinz Paula. Im Tierheim gilt deshalb ab sofort ein Aufnahmestopp. Dass die Notbremse gezogen werden muss, hängt mit einer Baumaßnahme zusammen, die sich länger hinzieht als gedacht.

Die Augsburger Einrichtung platzt schon länger aus allen Nähten. In der Holzbachstraße können maximal 80 Katzen und 30 Hunde untergebracht werden. Weitere Plätze gibt es für kleinere Haustiere sowie für kranke oder verletzte Wildtiere. Doch jetzt sind die Aufnahmekapazitäten erschöpft, und das aus mehreren Gründen.

Tierheim in Augsburg: Betreuung von Hund bis zum Schwan

Paula erklärt, dass Katzen in der Regel im Frühjahr und Herbst Nachwuchs bekommen. "Aktuell werden viele Jungtiere als Fundtiere gebracht." Aber auch Hunde landen derzeit häufiger als sonst im Tierheim. Paula hat den Verdacht, dass einige dieser Fälle "Corona-Abgaben" sein könnten, auch wenn dies von den Besitzern so nicht gesagt wird. Fakt sei, dass sich während des Lockdowns und im Homeoffice viele Menschen neue Haustiere zugelegt hätten. Etliche würden sich nun wieder von ihren vierbeinigen Gefährten trennen.

Die Betreuerinnen und Betreuer für Wildtiere im Heim haben ebenfalls alle Hände voll zu tun. "Wir haben gerade alles da - vom Igel, über Feldhasen und Siebenschläfer bis zum Schwan", sagt Tierpflegerin Strauß. Auffällig sei zudem, dass sehr viele Schildkröten als Fundtiere abgegeben werden. Bei den Wildtieren macht Paula eines Sorgen: Immer öfter bringen Leute gesunde Jungvögel ins Tierheim, die man draußen in der Natur an Ort und Stelle lassen sollte. Er rät Passanten dazu, sich erst einmal danach umzusehen, ob ein Elterntier in der Nähe ist, bevor sie ein vermeintlich hilfloses Vogelküken mitnehmen.

Neustart des Tierheims in Friedberg-Derching verzögert sich

Wie lange der Aufnahmestopp im Augsburger Tierheim dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Denn es gibt ein Problem: Eigentlich hätte der Tierschutzverein mehr Platz, seit er über einen weiteren Standort verfügt. Im Frühjahr wurde das ehemalige Tierheim Lechleite im Friedberger Stadtteil Derching ersteigert und übernommen. Der Start der Einrichtung verzögert sich jedoch, der Sanierungsbedarf ist größer als gedacht. Dazu kommen Lieferprobleme bei Baumaterialien. Paula nennt ein Beispiel: Eine neue Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung sei vor Monaten bestellt worden, aber noch nicht da. Warmes Wasser sei für die Reinigung der Anlage unerlässlich.

Der Neustart des Tierheims in Friedberg-Derching verzögert sich. Foto: Ute Krogull

Beim Tierschutzverein hofft man, dass bis Ende September zumindest die Katzen vom Standort Augsburg nach Derching umziehen können. Dann wäre im Heim an der Holzbachstraße wieder mehr Platz vorhanden. Eine Rolle spielt auch, wie schnell Neuzugänge vermittelt werden können. Hundemutter Jodie sei bereits an einen Interessenten vergeben, sagt Tierpflegerin Andrea Strauß. "Einige ihrer Welpen sind aber noch zu haben."