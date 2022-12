Augsburger Vereine beklagen Rückgang der Spendenbereitschaft

Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen, damit wachsen die Sorgen vieler Menschen. Das bekommen die karitativen Einrichtungen in der Region zu spüren.

Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist in diesem Jahr auf Rekordniveau. Wie der Deutsche Spendenrat mitteilt, liegt der durchschnittliche Spendenbetrag mit 41 Euro auf dem höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005 – und dies trotz steigender Energie- und Lebensmittelpreise. In Augsburg scheint die Lage allerdings eine andere zu sein, wie eine Umfrage unter gemeinnützigen Organisationen ergab.

Bei der Stiftung Bunter Kreis gibt es einen klaren Rückgang an Spenden, sagt Vorstandsmitglied Astrid Grotz. Dennoch sehe sie auch etwas "sehr Schönes" an der aktuellen Entwicklung: Die Höhe der einzelnen Spenden ginge zwar zurück, aber die Anzahl der Spender werde größer. "Das zeigt uns, dass das Bewusstsein da ist und die Gesellschaft dran bleibt", sagt Astrid Grotz. Den Grund für die geringere Spendenhöhe sieht sie in der aktuellen Krise.

Die Gruppe der Bedürftigen hat sich während Corona vergrößert

Die Corona-Pandemie hat die Existenz vieler Menschen bedroht. Aufgrund der hohen Lebensmittel- und Heizpreise hat sich die Lage weiter verschärft, sodass weniger Geld für gemeinnützige Zwecke übrig bleibt. Die Problematik dieser Entwicklung ist, dass nicht nur weniger Geld für Spenden bleibt, sondern sich gleichzeitig die Gruppe der Bedürftigen vergrößert hat, wie Arnd Hansen, Geschäftsführer der Stiftung Kartei der Not, weiß: "Viele Personen, die ihr Leben lang über die Runden kamen, werden jetzt zum ersten Mal hilfebedürftig." Ein weiteres Hindernis sei, dass oft zu spät Hilfe in Anspruch genommen werde. "Mein Ratschlag ist, sich lieber frühzeitig Unterstützung zu holen, bevor es zu spät ist."

Insbesondere Kinder würden darunter leiden, berichtet Hansen. "Wir haben erlebt, dass manche Eltern sie vom Mensa-Essen abmelden. Dadurch müssen sie anderen Mitschülern beim Essen zugucken." Da hilft es nicht, dass das Spenderverhalten bei der Kartei der Not nach Angaben von Hansen bis zum Oktober sehr verhalten war. Es gibt aber Entwicklungen, die Hoffnung machen: Pandemiebedingt konnten in den vergangenen Jahren viele Spendenaktionen wie etwa Benefizkonzerte nicht stattfinden. Das ist jetzt wieder möglich. So konnte beispielsweise der "Club der kochenden Männer" in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmenü für 85 Bedürftige kochen. "Die Nachfrage war riesig", betont Hansen.

Rückgang der Kirchenmitglieder beeinflusst die Arbeit der Augsburger Caritas

Bernhard Gattner vom Caritasverband Augsburg schaut ebenfalls besorgt auf die aktuelle Entwicklung: "Die Spenden gehen leider in einer Zeit zurück, in der deutlich mehr Geld gebraucht würde." Seiner Ansicht nach ist jetzt die Zeit, in der besonders die Wohlhabenden eingeladen sind, zu spenden. Gattner bekennt, dass die "Glaubwürdigkeitskrise" der Kirche und der Rückgang der Kirchenmitglieder ein Grund für den "deutlichen Rückgang" der Spenden für die Caritas sei. "Gleichzeitig erleben wir, dass, wenn Menschen von einem Projekt vor Ort überzeugt sind und einen konkreten Menschen vor Augen haben, schon noch gespendet wird."

Ähnliches beobachtet Christiane Martini, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei den Maltesern: "Gerade Menschen unter 30 Jahren spenden sehr überlegt für bestimmte Aktionen." Transparenz sei deshalb noch wichtiger geworden als zuvor. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich die Spendenbereitschaft in dieser Altersstufe kaum verändert. Anders sehe es bei den Menschen aus, die mitten im Berufsleben stehen und eine Familie versorgen müssen, so Martini. Da stelle sie einen Rückgang der Spenden fest.

Der Ukrainische Verein Augsburg sucht neue Räumlichkeiten

Der Ukrainische Verein Augsburg hat unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Spendenbereitschaft gemacht. In den ersten Monaten des Krieges habe es Spenden und Hilfsangebote in einem "spektakulären Ausmaß" gegeben, so Andrii Rymlianskyi, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Im Sommer hätten dann Kriegsmüdigkeit und der Fokus auf interne Angelegenheiten wie gestiegene Lebensmittelpreise zu einer "starken Schrumpfung" geführt. Rymlianskyi: "Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder tolle Initiativen und Spendenaktionen, die uns unterstützen."

Um den Menschen während des kalten Winters zu helfen, sammelt der Ukrainische Verein derzeit gezielt Stromgeneratoren, Campingkocher, haltbare Lebensmittel und andere überlebenswichtige Dinge. Außerdem arbeitet der Verein an Weihnachtspäckchen für Kinder in Waisen- oder Krankenhäusern in der Ukraine. Abgeben kann man die Spenden noch bis Sonntag, 18. Dezember, sowie am 22. und 23. Dezember, jeweils von 12 bis 15 Uhr, in der Hochfeldstraße 63. Der Ukrainische Verein teilt mit, dass nach dem 23. Dezember die Annahme von Sachspenden pausiert wird, da er ausziehen müsse. Hinweise für neue Räumlichkeiten nimmt der Verein unter der Mailadresse rumlyanskuy.a@gmail.com entgegen.