Augsburgerin Karin Hoschek wirkt bei Grünwald Freitagscomedy mit

Karin Hoschek spielt gerne Theater. Außerdem ist sie immer wieder als Komparsin im Fernsehen zu sehen.

Das Bild lässt schreckliches erahnen: die Augsburger Karin Hoschek mit flächigen Brandwunden an den Händen. Verursacht hat diese allerdings eine Visagistin vom Film. Hoschek, Inhaberin eines Schuhgeschäfts auf dem Schlachthofareal, spielt als Komparsin bei der bekannten TV-Show "Grünwald Freitagscomedy" im Bayerischen Fernsehen mit. "Ich wirke in einem Sketsch mit, der in einer Notaufnahme spielt und bei dem es mehrere skurrile Opfer gibt", erzählt sie. Mehr dürfe sie noch nicht verraten. Wer mehr erfahren wolle, müsse die Sendung anschauen. Die Szene mit ihr werde vermutlich im Dezember ausgestrahlt.

Für Karin Hoschek war es nicht der erste Auftritt bei Film und Fernsehen. Unter anderem war sie bereits als Komparsin bei "Sturm der Liebe", "Der Alte" oder "Polizeiruf 110" im Einsatz. "Es ist eine besondere Stimmung vor Ort und einfach faszinierend zu sehen, welcher technische und personelle Aufwand hinter den Produktionen steckt", erzählt sie über ihre Leidenschaft. Oft sei sie einen ganzen Tag am Set für am Ende wenige Sekunden oder Minuten Film. Schon in ihrer Kindheit habe sie das Theaterspielen gemocht und war später Mitglied in der Theatergruppe Ottmaring, erzählt Hoschek weiter. Ihr Wunsch sei es, demnächst eine Komparsenrolle in der Serie "Der Bergdoktor" zu bekommen. (nist)

