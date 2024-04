Augsburgerin zieht Lamm groß: Hunde und Katzen als Eltern für das Tierbaby

Die Augsburgerin Jenny Jung zieht auf einem Hof das Lämmchen Amy groß, ihre Hunde und Katzen verhalten sich wie Eltern für das Tierbaby.

Wenn das kleine Lammbaby Jenny Jungs Stimme hört, gibt es keinen Halt mehr - mit wedelndem Schwänzchen springt es auf seine Ersatzmama zu. Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung zueinander.

Das am Morgen des 3. März in der Hammerschmiede geborene Lämmchen taufte Jenny Jung auf den Namen Amy. Hier, auf dem Hof mit Pferdestall eines Freundes, musste die Augsburgerin feststellen, dass die Lammmutter keine Milch gab und Amy abstieß. So nahm Jung die kleine Amy mit in eine der Pferdeboxen, wo sie sich mit ihr und einer Decke einkuschelte und wärmte. Es war ungewiss, ob das kleine Tier die Nacht überstehen würde. Jung entschied sich, Amy mit nach Hause zu nehmen. Die ganze Nacht über hielt sie das Lämmchen in ihren Armen und hoffte, dass es überlebte.

Die Lammmutter gab keine Milch und stieß Lämmchen Amy ab

Zum Glück gab es die Muttermilch eines anderen Schafes, mit der sie Amy die ersten Tage füttern konnte. Die Milch stärkte das Abwehr- und Immunsystem des Tierbabys. Auch haben ihre Hunde und die Katze sich vom ersten Tag an wie Eltern für das Babylamm verhalten, putzten es und schliefen oft zusammen.

Jenny Jung hat das Lämmchen mit der Flasche gefüttert nachdem es von der Mutter nicht angenommen wurde Foto: Silvio Wyszengrad

Inzwischen ist Amy knapp und fünf Wochen alt, geht zusammen mit und ihrem Pferd und ihren Hunden spazieren. Sie rennt zusammen mit den Hunden über den Hof, als wäre sie selbst einer. „Sie ist inzwischen ein Teil meiner Familie geworden“, so Jenny Jung. Sie wartet nun darauf, dass das Lämmchen keine Milch mehr braucht und eigenständig Wasser trinkt, sodass das Tier bald wieder in die Herde integriert werden kann. Jung: „Amy hat unsere Herzen im Sturm erobert, bringt mich jeden Tag zum Lachen und ich bin unglaublich dankbar, dass sie lebt.“