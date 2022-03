Augsburg

vor 5 Min.

Augsburgs Citymanager kritisiert Stadtregierung wegen des Klimacamps

Das Klimacamp sitzt derzeit am Moritzplatz. Begonnen hatte die Protestaktion am 1. Juli 2020 neben dem Rathaus.

Plus Heinz Stinglwagner ärgert sich über das Erscheinungsbild und beklagt strenge Auflagen, die Veranstalter ansonsten zu erfüllen haben. Die Stadt verweist auf Unterschiede.

Von Michael Hörmann

Über das umstrittene Klimacamp in der Augsburger Innenstadt wird weiter diskutiert. Citymanager Heinz Stinglwagner attackiert die Stadtregierung. Er stört sich am Erscheinungsbild des Camps. Ihm komme es so vor, sagt Stinglwagner, dass die Stadt offenbar mit unterschiedlichen Maßstäben messe. Wenn die Stadtmarketinggesellschaft "Augsburg Marketing" Veranstaltungen organisiere, müssten zahlreiche Auflagen erfüllt werden. Beim Klimacamp sehe dies anders aus, behauptet Stinglwagner. Die Stadt widerspricht den Aussagen des Citymanagers. Es gebe keine bevorzugte Behandlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

