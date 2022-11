Augsburg

Augsburgs Stadtarchäologen finden römischen Beton

Am Hafnerberg wurde jetzt ein kleines Stück der römischen Stadtmauer gefunden, die längst aus dem Augsburger Stadtbild verschwunden ist.

Plus Auf einer Baustelle am Hafnerberg in Augsburg kam ein Stück der römischen Stadtmauer ans Licht. Das uralte Baumaterial erweist sich als erstaunlich stabil.

Einen spannenden Fund vermelden die Augsburger Stadtarchäologen. Am Mittwoch kam auf einer Baustelle am Hafnerberg ein kleines Stück der oberirdisch längst verschwundenen römischen Stadtmauer ans Licht. Besonders interessant ist das rund 1800 Jahre alte Baumaterial: eine Art römischer Beton, der als früher Vorläufer heutiger Betonbauwerke gelten kann.

