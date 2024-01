Augsburg

18:00 Uhr

Ausverkauf im Hessing-Park-Café: Warum der beliebte Treff schließt

Plus Nach 36 Jahren gibt Marion Wagner das beliebte Café auf dem Gelände der Augsburger Stiftung auf. Hier lernte sie nicht nur ihren Mann kennen.

Von Fridtjof Atterdal

Die Bananencremetorte war der absolute Liebling der Gäste im Augsburger Hessing-Park-Café, dicht gefolgt von Kirschnudeln und Nusszopf. Jetzt wartet die Kuchentheke leer und blank geputzt auf einen Käufer – das restliche Mobiliar ist bereits verkauft. Nach 36 Jahren beginnt für Inhaberin Marion Wagner noch einmal ein neuer Lebensabschnitt. Seit Anfang des Jahres hat sie das Café, in dem sie mehr als die Hälfte ihres Lebens verbracht hat, geschlossen. Während die Gäste den feinen Konditoreiwaren hinterhertrauern, verspricht Hessing nach einer mehrmonatigen Umbauphase ein Café/Bistro mit einem interessanten neuen Konzept.

Als 1988 der vielen Göggingern noch bekannte Konditor Max Demharter das Café in den Räumen der Hessing-Stiftung übernahm, war Marion Wagner als Bedienung mit an Bord. Von Anfang an schätzte sie den Umgang mit den Gästen, die zu dieser Zeit noch vor allem aus Patienten der gegenüberliegenden Hessing-Klinik bestanden. Auch als die weiteren Hessing-Häuser wie die Geriatrie und später die Hessingpark-Klinik errichtet wurden, liebten es die Patienten, zusammen mit Angehörigen oder Mitpatienten auf der Terrasse des Cafés zu sitzen und zu ihrem Kaffee die Konditor-Spezialitäten des Hauses zu genießen, erinnert sie sich.

