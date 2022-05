Ausverkauft: Das Kirschblütenfest in Oberhausen erlebt eine Premiere

Trotz des teils verregneten Wochenendes freut man sich bei den Organisatoren des Kirschblütenfests über die Resonanz. Auch in anderen Stadtteilen fanden Mai-Feiern statt.

Als Organisatorin eines Festes benötigt man Durchhaltevermögen, Zuversicht und das Glück mit dem Wetter. Hannelore Köppl weiß das bestens. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Oberhauser Vereine und Organisationen. Hannelore Köppl ist eine erfahrene Festorganisatorin, doch die Abläufe beim Kirschblütenfest haben auch sie überrascht. "Wir waren am Freitagabend, dem Eröffnungstag, ausverkauft", sagt sie. Das habe es noch nie zuvor gegeben. Mit dem Ansturm von Gästen hätte die Arge niemals gerechnet. Es war die mittlerweile achte Auflage.

Das Kirschblütenfest in Oberhausen war ein Erfolg

Das Kirschblütenfest, das am Sonntag zu Ende ging, war aus Sicht der Veranstalter eine gelungene Sache. Auch, wenn das Wetter am Samstag und Sonntag etwas besser hätte sein können. Die Personen, die gekommen seien, hätten jedoch großen Spaß gehabt, hieß es. Am Samstag gab es für Kinder unter anderem eine Schminkaktion. Ältere Gäste wurden von musikalischen Darbietungen unterhalten. Der Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof wurde wieder einmal zur Festzone.

Der Eintritt beim Kirschblütenfest war wie immer kostenlos. Die Veranstalter hofften auf Einnahmen durch Verkäufe von Essen und Getränken. "Es ist eine gemeinnützige Veranstaltung, wir wollen den Helmut-Haller-Platz positiv besetzen und erlebbar machen", betont Werner Hartmann von der Arge.

Auch in anderen Stadtteilen wurde der Maibeginn gefeiert

Auch in einigen anderen Stadtteilen wurde gefeiert. In Lechhausen war der Maibaum bereits am Freitag aufgestellt worden. Wegen des Wetters gab es allerdings auch kurzfristige Absagen. In Göggingen fiel die Maibaumfeier aus. Ein Maibaum steht auch am Bauernmarkt auf dem Augsburger Stadtmarkt. Am Samstagvormittag gab es eine kleine Maifeier, die allerdings vom Regen getrübt wurde. Grund für die Feier war die offizielle Eröffnung des Biergartens, der jetzt am Bauernmarkt in den Sommermonaten angesiedelt ist. Für Unterhaltung sorgten an diesem Vormittag lediglich die Fans vom 1. FC Köln, die sich am Stadtmarkt auf das Spiel am Nachmittag gegen den FCA einstimmten.

