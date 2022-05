Auto oder Tram? Baureferent Merkle entschuldigt sich nach falscher Aussage

Bei der Bürgerbeteiligung zum Mobilitätskonzept sagt Augsburgs Baureferent Gerd Merkle fälschlicherweise, er sei mit der Tram angereist. Hinterher entschuldigt er sich.

Eine Aussage von Baureferent Gerd Merkle (CSU) am vergangenen Freitag bei der Bürgerbeteiligung zum neuen Verkehrskonzept der Stadt hat im Nachhinein Wellen bei Facebook geschlagen: Merkle sagte auf dem Podium auf die Frage des Moderators, wie er im Hinblick auf die beabsichtigte Verkehrswende im Jahr 2040 zu einer solchen Veranstaltung kommen werde, dass er mit dem Nahverkehr anreisen würde. Ungefragt fügte Merkle hinzu, dass er auch heute schon mit den Öffentlichen gekommen sei. Bei Facebook veröffentlichte die Satirepartei "Die Partei" kurz darauf ein Foto von Merkles Privatauto vor dem Kongress am Park, das während der Veranstaltung dort geparkt stand. Merkle sei angesichts seiner Arbeitsbelastung wohl etwas durcheinandergekommen, so der Kommentar der Partei.

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle entschuldigt sich für Aussage

Merkle sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass er mit seiner Aussage einen Fehler gemacht habe. Er habe ursprünglich vorgehabt, vom Büro aus direkt mit der Straßenbahn zum Kongress am Park zu kommen. "Ich habe festgestellt, dass Unterlagen zu Hause liegen. Aus Zeitgründen bin ich mit dem Auto weitergefahren", so Merkle. Die Aussage sei reflexartig gewesen, weil er häufig den Nahverkehr nutze. "Warum ich den Satz ungefragt so formuliert habe, kann ich mir im Nachhinein nicht erklären. Hierfür entschuldige ich mich", so Merkle. (skro)

