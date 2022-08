Unbekannter zerkratzt Auto und richtet 2000 Euro Schaden an

In Augsburg-Lechhausen wurde wohl mutwillig ein Auto zerkratzt. Bei dem Audi, der in einer Garageneinfahrt geparkt war, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Ein in der Garageneinfahrt eines Anwesens in der Derchinger Straße (Bereich der 20er-Hausnummern) abgestellter schwarzer Audi A1 wurde im Zeitraum vom 13. bis 22. August 2022 mit insgesamt zwei langen Kratzern mittels eines spitzen Gegenstandes offenbar mutwillig beschädigt. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter Telefon 0821/323-2310. (ziss)