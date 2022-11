Bäcker demonstrieren und verteilen Brezen in Augsburg

Mit dem Aktionstag der Bäcker in Augsburg soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Verhandlungen werden in dieser Woche fortgesetzt.

Ihre Tätigkeit verlangt es, sehr früh aufzustehen. Während viele andere Menschen schlafen, beginnen Bäcker bereits mit ihrem Tagwerk. Die Energiekrise trifft viele Unternehmen hart. Für die Beschäftigten geht es jetzt darum, mehr Lohn und Gehalt zu bekommen. Die Tarifverhandlungen laufen. In Augsburg fand am Montagmittag am Königsplatz ein Aktionstag statt. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft NGG. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen. Einige taten dies in ihrer Arbeitskleidung. Die Aktion lag außerhalb der Arbeitszeit. Die Bäcker hatten zudem Brezen mitgebracht, die sie verteilten.

Bäcker fordern mehr Lohn und Gehalt. Am Montagmittag fand in Augsburg ein Aktionstag statt. Foto: Michael Hörmann

Zuletzt Mitte Oktober hatte die Tarifkommission der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten(NGG) mit den Arbeitgebervertretern über eine Erhöhung der Löhne und Gehälter für die rund 48.000 Beschäftigten im bayerischen Bäckerhandwerk verhandelt. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um monatlich 200 Euro im Verkauf beziehungsweise 185 Euro in der Produktion sowie 13 Euro pro Stunde in der untersten Tarifgruppe. "Bäcker arbeiten, während andere schlafen", sagte der Augsburger Gewerkschaftsfunktionär Tim Lubecki. Eine bessere Bezahlung sei jetzt zwingend nötig. Das Einkommen liege teils nur knapp über dem Mindestlohn.

Bäcker: Arbeitgeber bieten eine Erhöhung um 130 Euro im Monat

Die Arbeitgeber haben bisher eine Erhöhung um 130 Euro im Monat für alle bei einer Verlängerung der Laufzeit des Tarifvertrags angeboten. Die Verhandlungen werden am 10. November fortgesetzt. „Bis zur nächsten Verhandlung müssen die Arbeitgeber ihr Angebot noch ordentlich nachbessern. Deswegen finden in ganz Bayern Aktionen statt", sagte Tim Lubecki von der Gewerkschaft NGG in Augsburg.

Lesen Sie dazu auch