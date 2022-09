Bäume, Sitz- und Spielmöglichkeiten: Der Sullivan-Park wird aufgewertet

Plus Einige Zonen des Augsburger Sullivan-Parks werden neu gestaltet. Betroffen sind Kleintierzüchter, Kleingärtner und die Jugendfarm.

Der Sullivan-Park ist ein grüner Mosaikstein im Westen der Stadt. Er liegt zwischen Kriegshaber und Pfersee und ist Teil des insgesamt 60 Hektar großen Westparks, der sich von der Reese-Kaserne über das Supply-Center bis über den Sheridan-Park und den Vehicle-Park zur Wertach hin als durchgängiger Grünzug erstreckt. Nun soll die Parklandschaft weiter aufgewertet werden.