Ballonfahrt, Kuhseefest, Plärrer: Was am Wochenende geboten ist

Am Freitag beginnt in Augsburg der Plärrer. In Friedberg startet ein besonderer Ballon. Am Sonntag wird der Kuhsee zum Ausflugsziel. Das ist los am Wochenende.

Hoch die Hände, Wochenende! Dauert aber noch ein wenig. Allerdings sollte man in diesem Fall den Freitagabend nicht aus dem Blick lassen. Für viele Menschen gehört er ja ohnehin zum Wochenende. In Augsburg beginnt am Freitag der Herbstplärrer. Am Friedberger Baggersee startet ein besonderer Ballon. Was ansonsten noch alles geboten ist.

Herbstplärrer Wer als Erster auf dem Festgelände sein möchte, sollte am Freitag um 16 Uhr da sein. Dann beginnt der Betrieb. Der Fassanstich im Schallerzelt ist um 18 Uhr. Gegen 22 Uhr gibt es am Freitag ein Feuerwerk. Tradition hat der Festumzug. Er beginnt am Samstag um 12.30 Uhr. Die Route wird allerdings geändert. Die 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen von der Prinzregentenstraße zum Festgelände. Der Plärrer dauert bis Sonntag, 11. September.

Ein neuer Ballon wird am Friedberger Baggersee getauft

Ballonfahrt Augsburg bekommt einen neuen Heißluftballon, der ein besonderes Tier des Augsburger Zoos zeigen wird. Der neue Ballon wird am Freitagabend ab 17 Uhr am Friedberger Baggersee getauft. Anschließend steigt er zusammen mit weiteren Heißluftballons das erste Mal in die Luft. Die Fahrten sind ausverkauft. Zuschauen ist jederzeit möglich. Der Start dürfte gegen 18.30 Uhr erfolgen.

Kuhseefest Die Wasserwacht Kuhsee veranstaltet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr nach pandemiebedingter Pause wieder einen großen Blaulichttag des Augsburger Roten Kreuzes. Familien werden angesprochen. Sie können menschliche und tierische Lebensretter bei spektakulären Übungen und Rettungstaucher bei Vorführungen im Tauchcontainer erleben, das eigene Erste-Hilfe-Wissen auffrischen und Einsatzfahrzeuge besichtigen. Für die Kleinen gibt es Spiel- und Bastelstationen mit den Jugendgruppen sowie eine Hüpfburg. Höhepunkte des Blaulichttags sind laut Veranstalter zwei große Rettungsvorführungen um 14 und 16.30 Uhr. Hier zeigen ehrenamtliche Retter der verschiedenen Gemeinschaften des BRK Augsburg-Stadt, wie sie im Ernstfall aufeinander abgestimmt sind. Wasserrettungshunde und Rettungshundestaffel, Wasser- und Bergwacht, Jugendrotkreuz und Bereitschaften – sie alle bilden gemeinsam das Augsburger Rote Kreuz.

Lesen Sie dazu auch