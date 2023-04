Bauarbeiten für Surfwelle am Senkelbach beginnen bald

Am Senkelbach gegenüber dem Plärrer fangen im April die Arbeiten für die künstliche Surfwelle Augsburgs an. Der Verein Surffreunde hat eine Spendenaktion gestartet.

Der Kran gegenüber dem Plärrer steht schon bereit. Am Senkelbach auf Höhe des ehemaligen Möbelhauses Lederle beginnen noch im April die Bauarbeiten für die künstliche Surfwelle in Augsburg. Der Verein Surffreunde Augsburg wirbt um Spenden.

Mit einer Betonrampe im Wasser soll die stehende Welle am Plärrer erzeugt werden. In der ersten Bauphase werden die Fertigteile am Senkelbach zusammengesetzt. Der Freistaat Bayern und die Stadt Augsburg unterstützen den Bau, sie übernehmen bis zu 80 Prozent der Kosten. Zudem haben die Surffreunde Augsburg, die sich seit Jahren für eine Surfwelle in Augsburg einsetzen, nun eine Crowdfunding-Kampagne unter surfwelleaugsburg.de gestartet.

Für die Augsburger Surfwelle wird Carbonbeton verwendet

Insgesamt soll das Projekt um die 340.000 Euro kosten. Um die Wassersportanlage fertig zu stellen und den zweiten Bauabschnitt zu finanzieren, benötigt der Verein nach eigenen Angaben zusätzlich 80.000 Euro an Spenden. In diesem Zug sollen alle Sicherheitsvorrichtungen, Steuerungsmechanik und Aufenthaltsbereiche fertiggestellt werden, um die Wassersportanlage für alle sicher und nutzbar zu machen, heißt es. Die Surfwelle soll nicht nur eine neue Attraktion in der Region darstellen, sondern auch nachhaltig und klimafreundlich umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Augsburg würden besondere Rohstoffe wie recycelter Carbonbeton genutzt, informiert der Verein, der inzwischen über 400 Mitglieder zählt. Die Anlage werde ausschließlich mit Wasserkraft funktionieren.

Eine Illustration der geplanten Surfwelle am Senkelbach: Neben einer Einstiegsstelle ist im Endausbau auch ein Pavillon vorgesehen. Foto: Surffreunde Augsburg/Veit Stößel

Den Link zur Crowdfunding-Kampagne und weitere Informationen zum Projekt findet man unter surfwelleaugsburg.de. Augsburg befindet sich mit der künstlichen Welle dann in bester Gesellschaft. Neben der Eisbachwelle am Englischen Garten in München lockt die Fuchslochwelle in Nürnberg Wassersportler und Zuschauer an. Auch im oberbayerischen Traunstein setzen sich Surfbegeisterte für den Bau einer stehenden Welle ein. (ina)