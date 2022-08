Baugruben sollen künftig auch mit belastetem Material verfüllt werden dürfen

Die Stadtwerke möchten, dass die Stadt den Einsatz von "Flüssigboden" erlaubt. Dabei besteht die Möglichkeit, dass schwach belastetes Erdreich eingesetzt wird.

Baugruben für Leitungsgräben sollen in Augsburg künftig auch mit schwach belastetem Bodenmaterial aufgefüllt werden dürfen. Insbesondere die Stadtwerke wollen sogenannten Flüssigboden einsetzen, bei dem Aushubmaterial von verschiedenen Baustellen in einer Mischanlage mit Wasser vermengt wird. Vorteil: Wenn das Material getrocknet ist, ist der Boden ohne Verdichtung wieder tragfähig.

Baureferat will keinen "Schadstofftransfer" innerhalb Augsburgs

Im Baureferat stemmte man sich in den vergangenen zehn Jahren gegen die Methode. "Wir wollten keinen Schadstofftransfer innerhalb der Stadt", so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Beim Flüssigboden kann es passieren, dass auch schwach belastetes Erdreich von einer anderen Baustelle mit in den Straßenuntergrund einer bislang unbelasteten Gegend verfüllt wird. Man wolle nun den Einsatz von Flüssigboden unter bestimmten Voraussetzungen zulassen, nachdem das Umweltamt den Einsatz für vertretbar hält, so Merkle. Er verhehlt aber nicht, persönlich kein Freund dieses Vorgehens zu sein. Zwar ist nur der Einsatz von belastetem Aushub in der schwächsten Schadstoffklasse zulässig, allerdings handle es sich ja immer nur um Stichproben, so Merkle.

Das Umweltamt hält dem entgegen, dass mit diesem Vorgehen lange Deponiefahrten entfallen würden und unter der Asphaltdecke ohnehin keine Auswaschung von etwaigen Schadstoffen aus dem Erdreich ins Grundwasser drohe. Bei den Mitgliedern des Bauausschusses gab es längere Diskussionen. Beate Schabert-Zeidler verwies etwa darauf, dass Material dieser Schadstoffklasse auch zum Verfüllen von Kiesgruben verwendet werden dürfe. "Das Material ist nun einmal da und ist schon im Kreislauf", so Schabert-Zeidler.

Eine Entscheidung fiel noch nicht. Zunächst soll das Umweltamt seine Sicht direkt im Bauausschuss darstellen. (skro)