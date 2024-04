Baustelle in der Sterngasse bremst Verkehr in der Altstadt aus

Stadtwerke erneuern ab Montag Woche Fernwärmeleitungen. Die Zufahrt zum Elias-Holl-Platz in Augsburg wird deshalb stark eingeschränkt.

Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf massive Behinderungen in der Augsburger Altstadt einstellen. Die Zufahrt zum Elias-Holl-Platz wird eingeschränkt. Autofahrer gelangen lediglich über das Lechviertel zum Elias-Holl-Platz. Aus Richtung Perlachberg geht nichts. Grund ist eine Baustelle in der Sterngasse. Die Stadtwerke verlegen Fernwärmeleitungen.

Ab Montag, 22. April, werden Reparatur- sowie Hausanschlussarbeiten an einer Fernwärmeleitung in der Sterngasse durchgeführt. Zuvor wird die Baustelleneinrichtung vorgenommen mit Sperrungen und Umleitungen.

Die Sterngasse wird zwischen dem Perlachberg und der Einmündung “Am Hinteren Perlachberg” für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Das Ausfahren vom Elias-Holl-Platz und der Altstadt ist in dieser Zeit nur noch über die Straßen “Vorderer Lech” und “Mittlerer Lech” möglich. Fußgänger können die Baustelle jederzeit verkehrssicher passieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juli. (möh)