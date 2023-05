Beim Riegele Honky Tonk wird die ganze Innenstadt zur Party-Location

Am Samstag lockte das Riegele Honky Tonk Kneipenfestival wieder Livemusikfans in die Innenstadt.

Bereits zum 27. Mal lockte am Samstagabend das Riegele Honky Tonk Kneipenfestival Nachtschwärmer und Musikfans in die Innenstadt. Wie hier in der "Zur Brez'n" mit Musik von "RoxxDoxx", wurde teilweise ausgelassen gefeiert. Geboten waren Swing und Salsa, Blues, Boogie, Rock und Rock ’n’ Roll - und das mal laut, mal leise, melancholisch oder auch feurig.

81 Bilder So ausgelassen wurde bei Honky Tonk gefeiert Foto: Peter Fastl

Augsburger Lokalmatadoren und internationale Künstler boten den Gästen ein Programm quer durch viele Musikstile. Mit einem Armbändchen gab es Zutritt zu den Live-Konzerten. Die Besucher hatten die Qual der Wahl - sie konnten aus 24 Auftritten in Kneipen und Clubs wählen. Das Festival fand nach drei Jahren Corona-Pause statt.