Bekommt das Lechhauser Bad eine Dach-Sonnenterrasse?

Der Betrieb des Bades in Lechhausen ist trotz der Probleme mit der Kanalisation im kommenden Sommer sichergestellt. Auch der Kiosk soll wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Das Lechhauser Freibad wird auch in diesem Sommer mittels einer Interimslösung in Betrieb gehen können. Im vergangenen Jahr stand die Inbetriebnahme kurzzeitig auf der Kippe, nachdem es Probleme mit dem Kanalanschluss gegeben hatte. Hintergrund: Bisher wurde das Beckenwasser in den Proviantbach abgeleitet, was so nicht mehr zulässig ist. Die Stadt errichtete für die Freibadsaison 2022 als Provisorium einen Anschluss an den Abwasserkanal unter der Lechhauser Straße. Dieses Modell soll auch in diesem Sommer angewendet werden. Eine Dauerlösung ist das aber nicht, weil dieser Kanal bei starkem Regen an seine Kapazitätsgrenze stößt. Die Stadt lässt aktuell untersuchen, was ein dauerhafter Anschluss an den Abwasserkanal unter der Berliner Allee kostet.

Zudem soll es im kommenden Sommer wieder Kioskbetrieb geben, nachdem die Stadt dem bisherigen Betreiber kündigte und sich die Räumung der Flächen vergangenes Jahr bis weit in die Sommersaison zog. Demnächst soll der Kioskbetrieb ausgeschrieben werden. Künftig, das ergab eine statische Untersuchung, könnte das Dach des Umkleidetrakts als Sonnendeck genutzt werden, sollte der künftige Gastronom dies wollen. Denkbar sei auch eine Terrasse vor dem Verkaufsbereich, wobei hier noch geprüft werden muss, ob dies den Wurzeln einer dort stehenden Buche schaden würde. (skro)

