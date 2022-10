Beliebter Geistlicher Georg Beis stirbt im Alter von 99 Jahren

Im Alter von 99 Jahren ist Prälat Georg Beis gestorben. Er setzte sich im Bistum Augsburg jahrzehntelang für soziale Projekte ein und baute den SKM mit auf.

Der emeritierte Domdekan und frühere Diözesanadministrator Prälat Georg Beis ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 99 Jahren gestorben. Dies teilte das Bistum am Donnerstag mit. Beis kam am 13. September 1923 in Bad Heilbrunn auf die Welt, nun starb er im Sparkassen-Altenheim in Augsburg.

Bischof Bertram Meier würdigt den Verstorbenen als "einfühlsamen Seelsorger" und bedeutende Person in der jüngeren Geschichte des Bistums Augsburg. "Mit Prälat Beis verliert das Bistum Augsburg einen der profiliertesten Geistlichen, der in mehr als 72 Jahren priesterlichen Wirkens in verschiedenen Positionen das Leben in der Diözese wesentlich mitgeprägt hat", so Meier. "Selbst in höchsten Ämtern verstand er sich zuallererst als Hirte, geistlicher Begleiter und einfühlsamer Seelsorger."

Der emeritierte Domdekan und frühere Diözesanadministrator Prälat Georg Beis ist im Alter von 99 Jahren in Augsburg gestorben. Foto: Nicolas Schnall, Pba

Beis wuchs als ältestes von vier Kindern in einer Arbeiterfamilie im oberbayerischen Bad Heilbrunn auf. Nach dem Abitur 1942 wurde er in die Wehrmacht eingezogen, nach dem Krieg schloss er 1950 sein Studium mit der Priesterweihe ab. Nach Stationen in Gersthofen, Günzburg und Unterthingau im Ostallgäu kam er 1961 nach Göggingen, wo er die Gemeinde St. Georg und Michael übernahm. Sieben Jahre verbrachte er dort, dann wurde Beis zum Dompfarrer und Stadtdekan in Augsburg und zwei Jahre darauf zum Domkapitular ernannt. In den fast 27 Jahren, die er am Hohen Dom verbrachte, hinterließ Beis bleibende Spuren.

Wohnhaus für obdachlose Männer in Augsburg ist nach Georg Beis benannt

So war er zeit seines Lebens stark um den ökumenischen Austausch bemüht, auch trieb er zahlreiche soziale und karitative Projekte wie die Ökumenische Telefonseelsorge oder den Aufbau des SKM Augsburg voran. Unter anderem baute er auch das "Offene Ohr" an der Cityseelsorge St. Moritz auf. Für seine Verdienste erhielt Beis viele Auszeichnungen, darunter 1993 das Bundesverdienstkreuz am Bande. 2020 wurde das Georg-Beis-Wohnhaus für obdachlose Männer in Lechhausen nach ihm benannt.

Am Dienstag, 11. Oktober, wird Bischof Bertram Meier um 9.30 Uhr das Requiem im Hohen Dom feiern. Anschließend wird Prälat Beis in der Grablege des Domkapitels beigesetzt.